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2023-11-30 04:31:58
日報

審計報告轟 中大33間食堂全部無領食物業牌照

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中大全部餐廳均無領有食物業牌照。(李睿哲攝)

香港各大學校舍內都設有便利店、書店、餐廳等設施，大多由外間機構營運。審計署最新一份《審計報告》發現，中文大學校園內的全部33間餐廳及便利店均無領有食物業牌照，當中實地視察的29間餐廳，在沒有查證客人是否中大學生或教職員，容許街客使用，涉違中大與膳食供應商合約訂明，亦有書店出售非合約訂明准予售賣的物品。

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中大餐廳只招待學生或教職員。(李睿哲攝)

審計署今年5月至8月實地視察中大29間餐廳，發現近一半沒有張貼告示，表明餐廳只招待中大學生或教職員，有25間無牌售賣非瓶裝飲料、冰凍甜點、奶類及奶類飲品等「受限制食物」；29間中有3間更在第三方外賣平台，為校外提供外送服務，上述行為均屬違反《食物業規例》。審計署認為中大要採取措施，確保供應商只向中大學生或教職員提供食堂服務，並為供應「受限制食物」領牌，及考慮為訪客和建築工人的膳食需要另作安排。另外，報告又指，校舍內的書店售賣陳列小型充電風扇、遊戲產品、個人護理產品和玩具，有關物品並非合約訂明准予售賣的物品，營運商沒有徵求中大批准，屬違反書店合約規定。審計報告又指，中大沒有在校園設施招標文件、合約和指引加入維護國家安全相關事宜的措施；促中大就外間機構營運的校園設施，加強相關事宜的指導和管理，包括在招標文件及合約加入條款，容許以國家安全為由，取消投標者的資格和終止合約。

中大

中大表示，同意及會配合審計署的審核結果，陸續實施相關建議。(資料圖片)

中大：同意配合審核結果 

中大昨晚回應報告內容指，歡迎審計署發表衡工量值式審計工作報告。中大又指，書店營運者(商務印書館營運)現時並不受任何條款約束其須遵守國家安全法，但所有合約均已列明營運者須遵守香港特別行政區的法律條款，中大將盡快修改這項條款，明確納入《國安法》。

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