審計報告｜中大全部33間餐廳均無領食物業牌照　3間可經外賣平台送「街客」

審計報告指，香港中文大學與校園內33間餐廳簽訂的合約訂明只限為學生或教職員提供食堂服務，營運商亦必須領有法例規定的牌照和許可證，但審計署發現，中大全部33間餐廳均無領有食物業牌照，5月至8月實地視察29間餐廳，全部都不是專供中大學生或教職員使用，餐廳並沒查證他們是否中大學生或教職員，非中大學生或教職員亦可在餐廳購買食物和飲品。
視察29間餐廳 均招待非中大學生或教職員
當中25間無牌售賣非瓶裝飲料、冰凍甜點、奶類及奶類飲品等「受限制食物」，有3間更在第三方外賣平台，為校外提供外送服務，顧客並不只限於中大學生或教職員，均屬違反《食物業規例》。審計署認為中大要採取措施，確保供應商只向中大學生或教職員提供食堂服務，並為供應「受限制食物」領牌，及考慮為照顧非中大學生或教職員 (例如訪客和建築工人) 的膳食需要另作安排。
設施招標合約無加國安條款 促訂明以DQ違規者
另外，報告指中大未有在由外間機構營運校園設施的招標文件、合約及指引上，加入維護國家安全相關事宜的措施。報告舉例，中大沒就書店營運發出任何有關維護國家安全的指引，只規定書店營運商不得使用或導致或准許使用書店作任何不法或不道德用途，以及不得展示或售賣淫褻或不道德的商品。
審計署認為中大需要採取措施，就外間機構營運的校園設施，加強維護國家安全相關事宜的指導和管理，包括在招標文件及合約加入條款，容許以國家安全為由，取消投標者的資格和終止合約。中大校長指同意審計署的建議。