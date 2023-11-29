審計報告｜中大全部33間餐廳均無領食物業牌照　3間可經外賣平台送「街客」

審計報告指，香港中文大學與校園內33間餐廳簽訂的合約訂明只限為學生或教職員提供食堂服務，營運商亦必須領有法例規定的牌照和許可證，但審計署發現，中大全部33間餐廳均無領有食物業牌照，5月至8月實地視察29間餐廳，全部都不是專供中大學生或教職員使用，餐廳並沒查證他們是否中大學生或教職員，非中大學生或教職員亦可在餐廳購買食物和飲品。

視察 29 間餐廳 均招待非中大學生或教職員

當中25間無牌售賣非瓶裝飲料、冰凍甜點、奶類及奶類飲品等「受限制食物」，有3間更在第三方外賣平台，為校外提供外送服務，顧客並不只限於中大學生或教職員，均屬違反《食物業規例》。審計署認為中大要採取措施，確保供應商只向中大學生或教職員提供食堂服務，並為供應「受限制食物」領牌，及考慮為照顧非中大學生或教職員 (例如訪客和建築工人) 的膳食需要另作安排。