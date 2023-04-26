審計報告｜內地來港者或受歧視　平機會應與政制局制訂應對立法建議

審計署今日(26日)發表新一份《審計報告》，其中談及平機會的管理問題。《審計報告》指，鑑於有證據顯示在港華人(即港人與內地人)之間存在歧視，平機會在歧視條例檢討中對此進行研究。報告稱，平機會需要繼續與政制局緊密合作，制訂有效應對內地來港人士或受歧視的問題的立法建議。

報告指，由於現行《種族歧視條例》的保障或不足以解決這種形式的歧視，因此平機會自2020年中起展開法律研究，就應對在港華人之間的歧視、 騷擾和中傷，探討可行的法律條文，並在2021年3月，向政制及內地事務局提交《推動在港中國人之間的平等和預防他們之間的歧視》研究報告，當中指有證據顯示在港華人之間明顯存在歧視，政制局稱嚴肅看待內地來港人士或受歧視的問題，正考慮提交在《種族歧視條例》下的立法建議，以處理有關問題。

審計署表示，留意到政制局落實研究報告所載建議的進展，截至本年3月，平機會和政制局仍在商討相關立法建議的各項事宜，建議平機會主席應繼續與政制局緊密合作，制訂有效應對內地來港人士或受歧視的問題的立法建議。

批平機會部分個案處理過長

另外，《審計報告》指，平機會訂下75%投訴個案在6個月內完成處理的服務承諾，惟在2020年1月至去年9月期間完成處理的2,800宗投訴個案中，有128宗(5%)投訴個案的完成處理時間介乎369至1064天，平均需時551天，而25宗處理時間甚長的個案中，僅有4個擬備調查計劃，有違程序規定。審計署建議平機會探討縮短處理個案時間的措施，擬備調查計劃，並改善向專責小組滙報的內容，以便監察進度。