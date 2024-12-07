審計報告｜孫東稱已敦促納米及先進材料研發院落實建議　確保公帑運用得宜

孫東肯定研發院過去的工作，但亦重視審計報告，理解公眾關注研發院是否有效運用資源。(港台圖片)

新一份審計報告發現納米及先進材料研發院在5個年度進行20次離港公幹，有員工9次旅程安排曾作更改，並基於個人理由延期逗留。時任行政總裁及員工10次公幹的酒店住宿費超額，最高涉逾8萬元。立法會政府帳目委員會進行公開聆訊，創新科技及工業局局長孫東說，政府肯定研發院過去的工作，但亦重視審計報告，理解公眾關注研發院是否有效運用資源，實踐使命。

孫東表示，研發院日常運用按其企業管治指引處理，指引有不足及應改善之處，就應該改。研發院已落實審計報告提出的大部分建議，政府會積極敦促研發院跟進餘下建議，並持續加強監察，確保公帑運用得宜。