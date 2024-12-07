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2024-12-07 16:20:00

審計報告｜孫東稱已敦促納米及先進材料研發院落實建議　確保公帑運用得宜

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孫東肯定研發院過去的工作，但亦重視審計報告，理解公眾關注研發院是否有效運用資源。(港台圖片)

孫東肯定研發院過去的工作，但亦重視審計報告，理解公眾關注研發院是否有效運用資源。(港台圖片)

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新一份審計報告發現納米及先進材料研發院在5個年度進行20次離港公幹，有員工9次旅程安排曾作更改，並基於個人理由延期逗留。時任行政總裁及員工10次公幹的酒店住宿費超額，最高涉逾8萬元。立法會政府帳目委員會進行公開聆訊，創新科技及工業局局長孫東說，政府肯定研發院過去的工作，但亦重視審計報告，理解公眾關注研發院是否有效運用資源，實踐使命。

孫東表示，研發院日常運用按其企業管治指引處理，指引有不足及應改善之處，就應該改。研發院已落實審計報告提出的大部分建議，政府會積極敦促研發院跟進餘下建議，並持續加強監察，確保公帑運用得宜。

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研發院指審計報告令院方反思

納米及先進材料研發院行政總裁馮振宇說，已積極跟進落實審計報告提出的其中40項建議，餘下建議會在本財政年度落實。他又指出，研發院根據董事局批准的企業管治守則，處理所有行政開支安排及審批，包括公幹旅程及開支。他表示同意審計報告的建議，相關程序及安排有不足之處及改善空間，院方在上月已修改內部指引，列明申請開支，尤其當涉及行政總裁時，要事前批核並由董事局主席批准。馮振宇說，同意研發院於不同管理層面有進步空間，審計報告令院方反思，他本人亦會負責作出改善，確保員工提高認知價值。

原文刊登於 香港電台

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