審計報告｜審計署倡提高海運和航空業實習計劃中六離校生參與率

審計署發表新一份審計報告，建議在海運和航空業實習計劃下，提高中六離校生的參與率，同時加強監察聘用實習生情況。報告又提到，運輸及物流局與5項培訓計劃的相關管理人的合約協議中，有4項協議並沒有涉及維護國家安全的特定條款，建議考慮採取額外措施維護國家安全。

審計署審視海運及空運人才培訓基金的管理工作。截至去年底，承擔總額為5億元，累計開支約為2億3400萬元。在海運業方面，2020至2024年期間有785名學生獲聘為實習生，其中8人，即1%的學生獲同一間參與計劃的公司聘用為實習生多於1次；航空業方面，2020至2023年期間有870名學生獲聘為實習生，其中3人、即0.3%學生獲同一間參與計劃的公司聘用多於1次。