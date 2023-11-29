審計報告｜屋邨3部升降機暫停服務逾60天　促房屋署加強升降機可用性和監察

審計報告｜屋邨有3部升降機暫停服務逾60天 促房屋署加強升降機的可用性和監察

今日發表新一份審計報告，當中調查公共屋邨的升降機保養事宜。截至今年6 月，房屋署負責保養屋邨的6,056部升降機及277部自動梯。截至今年6月，公共屋邨升降機及自動梯的定期保養合約分別有11份和9份，2022至23年度的保養總開支為7.632億元。 審計署調查發現由2020 年至今年4月30日所發生的31,364宗升降機及1,539 宗自動梯的故障當中，分別有219宗和25宗個案導致服務暫停超過2天。審計署分析了故障宗數，發現有3部升降機暫停服務超過60天，介乎72至89天不等；及有7部升降機曾於6個月內兩度暫停服務超過2天，每部升降機暫停服務的總天數介乎5至9天不等。審計署建議房屋署加強升降機及自動梯的可用性和監察措施。

3 部升降機2年內無進行任何評估 另外，審計署發現截至2021和2022年的12月31日，分別有5,829和5,891部升降機應進行例行評估和半年評估，但分別有21和26部升降機沒有進行例行評估及半年評估，當中有3部升降機在這2年均沒有進行任何評估。 為了讓總部監察承辦商，屋邨管理處轄下的統括服務小組會進行突擊巡查及升降機額外檢查。在2022年至今年4月期間，統括小組共進行了27次突擊巡查和8次升降機額外檢查。審計署發現統括小組沒有就分區保養辦事處／物管公司跟進糾正突擊巡查所發現的問題設下時限。在該27次突擊巡查當中，其中一個個案，分區保養辦事處在突擊巡查報告發出的同一天發出完成通知書給統括小組，表示問題已獲得糾正，但就其餘26個個案，分區保養辦事處／物管公司則花了7至128天才發出完成通知書。而有10次突擊巡查共涉及83個問題，當中13個問題在發出完成通知書時其實仍未獲得糾正／跟進。