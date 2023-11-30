審計報告｜據報立法會帳委會就食肆發牌和公屋升降機保養召聆訊 未包括中大章節

審計署昨日發表新一份審計報告，其中首次向資助大學展開調查，指中文大學校園內的全部33間餐廳及便利店均無領有食物業牌照，當中實地視察的29間餐廳，在沒有查證客人是否中大學生或教職員，而容許街客光顧，涉違合約。外界關注立法會政府帳目委員會會否就此章節展開聆訊，傳召中大校方。據報帳委會下午召開閉門會議，委員會揀選審計報告有關「食物業處所發牌工作」和「公屋升降機保養和現代化工程」兩個章節進行聆訊，不會就中大的章節展開聆訊。

中大校長段崇智屢被批評拒絕就學校事宜出席立法會會議，外界關注若果今次決定就中大章節展開聆訊，而傳召段崇智，因應帳委會具有《立法會（權力及特權）條例》賦予的傳召權，一旦被傳召就必須出席會議，不過據報今次不會就中大章節展開聆訊。