審計報告｜民航處未有正確記錄註冊無人機　近7000架仍待核實

審計署今日(27日)發表新一份《審計報告》，其中包括對小型無人機操作的規管，並針對各項問題提出建議。 「 SUA 一站通」須加強核實註冊 報告指，審計署檢視民航處2022年推出的小型無人機電子平台「SUA一站通」，發現6,030架註冊小型無人機當中，有25架並未有被正確記錄為重量介乎250克至7公斤的「甲二類小型無人機」，其中22架重量不足250克，3架超過7公斤，更有130架註冊無人機的序號有重複記錄。對此，審計署建議加強核實註冊，調查並糾正異常數據，同時優化系統的異常辨識功能。

部分申請 列入核實名單逾 2 年 審計署又發現，截至6月底有近6,997架小型無人機正在核實中，當中1,257架已被列入核實名單逾2年，民航處計劃本月內完成處理，但署方表示要繼續密切監察核實，並採取措施確保個案獲及時跟進。至於獲批准的訓練機構方面，審計署建議改善首次申請與續期審核的評核，更新審核清單及完善機制。署方又指，民航處對訓練機構的監管均為預先安排，建議採取突擊形式，以加強效能，確保訓練機構運作符合要求。

民航處對推廣活動監管不足 審計署又指，民航處對推廣活動監管不足。民航處曾耗資120萬元在公共交通工具上進行推廣，但部分巴士營辦商的廣告展示時間不足或未能提交完整照片作證，建議民航處加強監管，確保合約執行到位。另外，審計署建議繼續致力促進更廣泛使用小型無人機力，並加強旅客進行宣傳和教育工作。

民航處處長：整體上同意 審計署建議 民航處表示，正與業界伙伴和政府使用者研究進一步拓展小型無人機的應用，以及進一步加快申請流程。由於不同應用場景對航空器的要求不同，政府會以循序漸進推行試點項目。對於審計署的各項建議，民航處處長表示整體上同意，並感謝審計署全面檢討民航處規管小型無人機操作的工作。有關建議已詳列於審計報告，市民可於審計署網頁查閱。