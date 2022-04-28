審計報告｜港運動場較標準少4.6個 緩步跑佔使用率逾八成 未反映功能

疫情下市民更注重健康和運動，但審計報告審視了康文署運動場的設置和管理工作，估計全港運動場數目較標準少4.6個；同時發現運動場使用率的計算有問題，八成均來自緩步跑人士，認為未能反映運動場主要功能。報告提出多項建議，包括簡化場地申請程序；以及加快更換更衛生的盛水式飲水機。

現時康文署轄下有25個運動場，按《香港規劃標準與準則》每2萬至2.5萬人需設一個運動場，以2020年本港人口推算，全港應有29.6個運動場才符合標準，惟現時較標準少4.6個。根據康文署紀錄，2016至2020年每年運動場的平均使用率為99%，其中緩步跑人士使用率佔整體超過80%，即用於舉辦田徑運動的時數實際上不足20%，審計署認為未能反映運動場主要功能，建議日後規劃運動場時，繼續考慮運動場主要功能的使用率。

無要求職員統計緩步跑人數

緩步跑人士使用運動場的比率高，但審計署亦發現，康文署並沒有考慮緩步跑人士的實際數目和跑道可容納的人數，亦沒要求職員編制有關緩步跑人數的統計；故建議康文署人員需定期備存使用運動場跑道的緩步跑人數統計數字，以便於人手和資源管理。

現時學校和機構可透過康文署的指定表格，預訂運動場舉辦田徑活動或足球比賽，並須提供負責人資料。惟報告關注，分別有44%和13%的申請者，在沒有使用指定表格及資料不齊全下仍然獲批，認為康文署需採取措施確保申請人遵守申請規定，並可按情況簡化申請程序。

取消預訂未有受罰

此外，報告亦發現，即使有申請人未有按照規定在20天前提出取消預訂，但都未有受罰，建議應暫停他們再次預訂或要求提交書面理據。當局亦巡查設施管理情況，香港仔運動場和九龍灣運動場都存放了殘破剪草機，認為需要改善。

促加快更換飲水機

飲水機是運動場內其中一個最常用的設施，康文署運動場共設99部飲水機，超過一半屬噴射式飲水機，較為衛生的盛水式飲水機只得4部，報告關注疫情下，飲水機噴水口易受污染，建議加快轉用盛水式飲水機，並要在運動場添置更多飲水機，報告指康文署署長亦同意審計署的建議。