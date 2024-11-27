審計報告｜理大校園迄今仍設出入管制　審計署促校方適時調整保安措施

香港理工大學在2019年反修例事件損毀嚴重，校方其後實施多項出入管制政策，截至今年9月仍只容許學生、教職員及獲授權人士進入校園，並需要在出入口閘機核實身份。審計署留意到社會不時關注理大的開放校園政策，建議校方需要繼續留意最新情況，並在適當時候調整保安措施。

新一份《審計報告》指出，理大在2019年11月底開始分階段修復受破壞的校園環境和加強保護校園，並已於2022年6月完成。截至去年6月底，校園修復和保安加強工作的總開支達2.35億元，經費分別來自教資會提供的1.45億元整體補助金、教資會和教育局提供的5,000萬元特別補助金，以及4,000萬元的保險賠償金。

理大的地契訂明，所有公眾均可就所有合法目的進入紅磡校園的指定範圍。《審計報告》引述理大稱，沒有責任向所有公眾人士開放校園的全部範圍，但容許公眾經訪客登記系統進入校園，截至今年9月已實施多項出入管制政策以符合地契規定，包括只限學生、教職員及獲授權人士進入校園、使用者須在校園主要出入口閘機核實身份，以及清楚劃分公眾空間、加強出入管制和在指定地點設立保安站。

校園九成三升降機曾發生事故

另外，審計署檢視理大74部升降機和10部扶手電梯過去兩個年度的事故報告，發現九成三升降機曾發生事故，總數為413宗，涉及的總停機時數為2,523小時，六成四由機件故障所致；最多故障的升降機和停機時數最長的事故，分別為40宗和324小時。至於扶手電梯則全數10部均曾發生事故，總數為134宗、涉及的總停機時數為648小時，六成三是機件故障所致。《審計報告》建議理大加強監察升降機及自動梯的保養，並指理大學校長同意審計署的建議。