審計報告｜納米及先進材料研發院員工未獲批更改公幹旅程 津貼審批欠監管

審計署發表的新一份審計報告，揭示創新科技署轄下的納米及先進材料研發院，在行政開支及企業管治均有可改善之處。在更改公幹旅程安排的指引方面，審計署審查了過去5年的20次離港公幹，發現有員工9次旅程因個人理由延期逗留，惟事前沒有尋求批準。另外在申領膳宿津貼、批核酬酢開支和利益申報均有改善之處。

審計署審查了2019-20至2023-24年度合共20次離港公幹旅程，機票費共200萬元。其中9次公幹旅程的旅程安排曾作更改，同一員工基於個人理由延期逗留。研發院發現，該9次公幹旅程中有3次交通 費用超額，介乎2,300元至11,430元不等。報告指，相關員工沒有就更改公幹旅程安排尋求批准。報告又指，研發院指引未有訂明，基於個人理由更改公幹旅程安排需獲批准，亦未有訂明相關批核人員，建議院方加強更改公幹旅程安排的指引。 就申領膳宿津貼方面，審計署審查了在2019-20至2023-24年度共30次公幹旅程的膳宿津貼申領，涉款100萬元。審計署發現，行政總裁申領額外餐費或住宿費津貼，只須取得行政總裁或其指定人員特別批准。

公幹費用嚴重超額 審計署發現10次公幹旅程程的酒店住宿費超過應得膳宿津貼，超額部分由研發院承擔，金額介乎5,292元至82,644元不等。其中7次涉及時任行政總裁。此外，4次公幹旅程的餐費亦超出津貼，金額介乎607元至4,700元不等。 批核酬酢開支方面，審計署審查了2019-20至2023-24年度期間獲批的50宗酬酢開支發還申領，涉款20萬元。發現行政總裁開支批核不明確，相關申領由首席營運總監或首席技術總監批准，但指引中未訂明具體的批核人員。 另外，《審計報告》指出，過去5個年度，研發院已完成的基金資助項目數量不達標，較目標少6至32個項目不等；當中4年的已開展項目，亦較預期少4至11個。報告又指，截至今年3月底，研發院已就87項專利申請決定結果，當中有33項已擱置，認為研發院應採取措施，減少擱置的專利申請數目。