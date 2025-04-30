審計報告｜職津計劃部分申請處理時間長　有特別調查個案須3.6年

新一份審計報告審查在職家庭津貼計劃情況，發現部分申請處理時間較長，逾時日數最多的個案涉及331個工作天。職津辦解釋，需時較長是基於申請人過往獲批的職津申請正接受特別調查或內部覆核。

審計署建議職學處需要縮短特別調查個案的處理時間

報告指出，在處理不獲批申請方面有可改善之處。署方檢視2022/23年度至去年9月期間相關數據，審查了15宗不獲批申請，發現約六成、即9宗不獲批原因為「不獲批（沒有回應）」，當中5宗已回覆職津辦，但申請最終不獲批，因為提供的證明資料等未能滿足職津辦要求。