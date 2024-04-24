審計報告｜資優教育學苑申請不踴躍　5個年度僅半數完成甄選課程

審計報告指出，提供資優教育服務的「香港資優教育學苑」，於2018/19年度起的5個年度內，只有約半數獲提名學生完成網上甄選課程。另外，學員申請並不踴躍，有51%學校並沒有透過學校或校長途徑，提名學生成為學員。在1103所學校當中，有31%於整段期間均沒有提名學生。

108項已舉辦的網上課程中約57%完成率低於一半

報告提到，在2018/19年度起的5個年度，16000多名學生以合格成績完成網上甄選課程，但當中的1000多名學生沒有進入下一階段。審計署亦發現，部分課程的完成率偏低，其中在1200多項已舉辦的面授課程當中，約2%的完成率低於一半。在108項已舉辦的網上課程當中，約57%完成率低於一半。