審計報告｜資優教育學苑申請不踴躍　5個年度僅半數完成甄選課程

審計報告指出，提供資優教育服務的「香港資優教育學苑」，於2018/19年度起的5個年度內，只有約半數獲提名學生完成網上甄選課程。另外，學員申請並不踴躍，有51%學校並沒有透過學校或校長途徑，提名學生成為學員。在1103所學校當中，有31%於整段期間均沒有提名學生。
108項已舉辦的網上課程中約57%完成率低於一半
報告提到，在2018/19年度起的5個年度，16000多名學生以合格成績完成網上甄選課程，但當中的1000多名學生沒有進入下一階段。審計署亦發現，部分課程的完成率偏低，其中在1200多項已舉辦的面授課程當中，約2%的完成率低於一半。在108項已舉辦的網上課程當中，約57%完成率低於一半。
審計署審查3315名學生的檔案評審紀錄，發現兩名甄選委員會成員並沒有按評估準則就每名學生作出評語，學苑亦不經常遵從學生檔案評審所發出的指引。根據指引，總分低於4分的個案會被拒絕，報告指有573宗總分獲得3分的個案，但沒有被拒絕，反而全數獲得取錄，未有文件顯示箇中理據。報告提及，質素管理組建議拒絕15宗個案，個案仍獲高層取錄，並沒有任何文件證據顯示箇中理據。
學苑未曾制訂或推行維護國家安全的具體措施
報告亦提及，學苑未曾制訂或推行維護國家安全的具體措施，建議加強學苑就維護國家安全相關事宜的指導和管理，包括與學校行政和採購程序相關的措施。
香港資優教育學苑的營運來自資優教育基金，基金由成立至2023年，獲批撥款總額達22億元。
原文刊登於 香港電台