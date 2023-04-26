審計報告｜資助校舍工程施工期長逾2年半　教育局17個月內僅抽查一工程

教育局負責為本港844所資助學校校舍，進行獲得政府非經常性資助的保養和改善工程項目。惟審計署今(26日)發表最新一份審計報告，發現在進行綜合施工檢查方面，有可予改善之處。

資助校舍工程施工期長逾2年半

審計署檢視了在2021年1月至2022年9月期間所進行的8,601次綜合施工檢查，結果發現在在一些分區，所檢查的施工令數目少於有關規定數；另外，教育局就發現的不滿意個案，向定期工程顧問所發出的1,567份通知中，定期工程顧問延遲提交回覆的個案佔1,128，即約72%。延遲的時間更由1至476天不等，平均為 90天。

而截至2022年10月31日，16%定期工程顧問尚未就個案提交回覆。有關回覆已逾期12至634天不等。而在8,601次綜合施工檢查中，當中有2,666 次是在工程完工後才進行，有違教育局的指引。完工日期與進行綜合施工檢查日期之間，平均相隔82天，最長更可達963天。

教育局17個月內僅抽查一工程

另外，審計署留意到教育局並無按照於2020年8月起生效的指引所訂的規定，每兩個月抽選1個完工項目，或在2022年1月公布的目標 (即每兩個月須抽選 3 個完工項目)，抽選工程項目進行質量保證核查。據調查所得，教育局只在2020年8月至2021年12月的17個月期間，有1個項目被抽選進行質量保證核查。而在2022年1月至2022年5月的5個月期間，僅有3個項目被抽選進行質量保證核查，而相關項目亦全在2022年1月被抽選。