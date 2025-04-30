審計報告｜逾2.6萬份強制驗窗未遵從　當中四成逾期3至11.6年未處理

審計署表示，強制驗窗計劃自2012年6月底推出，截至去年，有65萬7千多份法定通知已獲遵從，但同期有26647份通知未獲遵從。（港台圖片）

審計署表示，強制驗窗計劃自2012年6月底推出，截至去年，有65萬7千多份法定通知已獲遵從，但同期有26647份通知未獲遵從，當中43%的法定通知逾期3年至11.6年仍未處理，建議屋宇署密切監察情況，採取適當跟進行動，並根據指引訂明的目標時間，向有關業主發出警告信和定額罰款通知書。

審計署建議屋宇署加強轉介及採取檢控行動

審計署在新一份審計報告提到在2017年至2024年期間，屋宇署錄得445宗樓宇墮窗事故，有29%個案在事發前，曾被送達強制驗窗計劃法定通知，當中有25宗個案事發前仍未獲遵從。