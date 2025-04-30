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2025-04-30 14:00:00

審計報告｜逾2.6萬份強制驗窗未遵從　當中四成逾期3至11.6年未處理

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審計署表示，強制驗窗計劃自2012年6月底推出，截至去年，有65萬7千多份法定通知已獲遵從，但同期有26647份通知未獲遵從。（港台圖片）

審計署表示，強制驗窗計劃自2012年6月底推出，截至去年，有65萬7千多份法定通知已獲遵從，但同期有26647份通知未獲遵從。（港台圖片）

審計署表示，強制驗窗計劃自2012年6月底推出，截至去年，有65萬7千多份法定通知已獲遵從，但同期有26647份通知未獲遵從，當中43%的法定通知逾期3年至11.6年仍未處理，建議屋宇署密切監察情況，採取適當跟進行動，並根據指引訂明的目標時間，向有關業主發出警告信和定額罰款通知書。

審計署建議屋宇署加強轉介及採取檢控行動

審計署在新一份審計報告提到在2017年至2024年期間，屋宇署錄得445宗樓宇墮窗事故，有29%個案在事發前，曾被送達強制驗窗計劃法定通知，當中有25宗個案事發前仍未獲遵從。

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審計署認為，屋宇署在發出警告信和定額罰款通知書方面有可改善之處。截至去年底，有2565份法定通知已到期，但仍未向涉及的業主發出警告信，亦有19313封警告信是由法定通知的遵辦限期起計超過1個月才發出，未能達到目標時間；屋宇署仍未向18352份法定通知所涉的業主發出定額罰款通知書，當中15913份由遵辦限期起計至去年底，相隔時間逾1年；在已發出的4208張定額罰款通知書中，有2045張的罰款截至去年底仍未繳付，而屋宇署沒有把將這些個案轉介予法庭，以要求清繳款項。

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另外，報告指出屋宇署於2019年成立快速檢控小組，以加快檢控未遵從法定通知的個案。審計署留意到截至去年，在3320宗已送達定額罰款通知書的個案中，84%仍未轉介予快速檢控小組以採取檢控行動，建議屋宇署加強轉介及採取檢控行動。

原文刊登於 香港電台

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