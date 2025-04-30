審計報告｜部分街道潔淨承辦商無按照指引所訂次數和範圍

審計署發現在街道清掃、溝渠清理和海報清理服務，於部分日子，承辦商人員的值勤規定沒有完全遵從。（審計報告）

審計署審查食環署的街道潔淨服務，到訪三個分區環境衞生辦事處，審查2023年12月及2024年9月就外判街道潔淨服務的每日值勤記錄，發現在街道清掃、溝渠清理和海報清理服務，於部分日子，承辦商人員的值勤規定沒有完全遵從。

不過食環署回應，承辦商提交予署方的值勤冊，全部工作更次實際上都有承辦商工人值勤，亦有獲提供所訂最低數目的承辦商人員。由相關承辦商提交予食環署的每日值勤記錄並不準確，未能反映有關值勤情況。