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2023-11-15 10:22:08

寬待政策助阻嚇合謀行為　競委會：非所有企業都能申請

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競委會控告美聯物業等涉嫌連同中原地產合謀定價，由於中原率先向競委會提供資料，獲寬待處理。(資料圖片/李睿哲攝)

競委會控告美聯物業等涉嫌連同中原地產合謀定價，由於中原率先向競委會提供資料，獲寬待處理。(資料圖片/李睿哲攝)

競委會首次入稟競爭事務審裁處控告地產代理，指美聯物業、香港置業及母公司美聯集團和5名高層，涉連同中原地產及利嘉閣合謀定價合謀限定一手新樓回佣水平，由於中原率先向競委會提供資料及申請「寬待」，競委會與中原簽訂寬待協議，以全面合作換取不予起訴。競委會行政總監李曉亮今(15日)在電台表示，事件反映了寬待政策的作用，相信有助阻嚇將來可能發生的合謀行為，他強調並非所有企業都能申請寬待政策，若是案中唯一主謀等就不能申請。

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李曉亮(中)指，中原地產及利嘉閣不獲競委會展開法律行動，反映了寬待政策的作用。(資料圖片/李睿哲攝)

李曉亮(中)指，中原地產及利嘉閣不獲競委會展開法律行動，反映了寬待政策的作用。(資料圖片/李睿哲攝)

李曉亮：案中唯一主謀等不能申請

李曉亮指，涉事的中原地產和利嘉閣不獲競委會展開法律行動，是因為兩間代理都首先向競委會提供資料協助和配合調查，大幅減少競委會的搜證工作，大大提高競委會的效率。他解釋寬待政策的精髓是有份合謀的企業要「鬥快」向競委會提供協助，假設有兩間合謀企業同一日向競委會申請寬待，競委會將視乎申請寬待的先後次序，亦會考慮企業提供資料的重要性。

然而，李曉亮補充並非所有企業都能申請寬待政策，假如是案中唯一主謀，或曾用手段逼迫其他競爭者合謀都不能申請。他強調當企業申請寬待政策時，責任極大，包括要協助競委會調查、提供文件、安排職員及董事與競委會會面等。

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李曉亮解釋，今次案件是因為地產代理招攬買家時，推銷一手樓時，會有某些成數的回佣，若地產代理之間協調了回佣水平，買家可獲的回佣就會較少，變相要支付較高樓價，譬如一間1,000萬元的新樓盤，如果地產代理有回佣協議，減少向買家回佣1%，涉及金額會達10萬元，這樣會損害消費者權益。

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