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2022-04-18 11:18:25

寵物共享公園4.21日起增60個　一文睇清過百場地名單

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本港飼養寵物的市民愈來愈多。(資料圖片／陳奕釗攝)

本港飼養寵物的市民愈來愈多。(資料圖片／陳奕釗攝)

本港飼養寵物的市民愈來愈多，康文署今日(18日)宣布，在首階段社交距離措施放寬當日，即周四(21日)起在全港增設逾60個寵物共享公園，其中港島區佔21個、九龍區佔9個、新界區佔31個。署方指，新安排回應市民對開放更多現有公園，讓他們與其寵物共享公園設施的需求，屆時總數增至103個。

攜同寵物入內的市民，可以和其他使用者在共融環境下，享用寵物共享公園設施。署方指，在諮詢相關地區持份者後，周四起在全港各區超過60個康樂場地增設「寵物共享公園」，其中逾20個場地位於海濱長廊或附近的公園，為海濱帶來多元化用途。

署方發言人稱，在選擇合適場地作為寵物共享公園時，會考慮市民需求、場地面積、位置、配套設施及使用情況等條件，並會因應場地實際環境，額外提供狗糞收集箱和洗手設施等基本配套設施，以及加強場地清潔。

4月21日起開放的寵物共享公園名單

港島區

  • 中環碼頭海濱長廊
  • 中西區海濱長廊 – 上環段
  • 中西區海濱長廊 – 西區副食品批發市場段
  • 二號碼頭花園
  • 三號碼頭花園
  • 中山紀念公園
  • 永利街休憩花園
  • 鴨脷洲公園
  • 鴨脷洲海濱長廊
  • 洪聖街休憩花園
  • 石澳海角郊遊區
  • 赤柱海濱長廊
  • 新八間休憩處
  • 瀑布灣公園
  • 寶雲道花園
  • 寶雲道公園
  • 寶雲道臨時休憩處
  • 成和道休憩花園
  • 大潭水塘道休憩處
  • 維多利亞公園
  • 灣仔峽公園

九龍區

  • 啟德空中花園
  • 啟德車站廣場
  • 長沙灣道/長順街遊樂場 
  • 龍翔道眺望處
  • 上李屋花園
  • 永康街休憩花園
  • 金鳳街休憩處
  • 景福街休憩處
  • 海防道兒童遊樂場

新界區

  • 思高路花園
  • 坪利路休憩處
  • 索罟灣遊樂場
  • 大嶼山大澳遊樂場
  • 賽馬會葵盛圍休憩處
  • 葵喜街休憩處
  • 石貝街花園
  • 聯和墟遊樂場
  • 天平路花園
  • 禾徑山路花園
  • 坑口花園
  • 萬宜遊樂場
  • 西貢海濱公園
  • 馬鞍山西沙路花園
  • 美田路休憩處
  • 城門河第一海濱花園
  • 城門河第二海濱花園
  • 大埔滘公園
  • 大埔海濱公園
  • 達運道休憩處
  • 吐露港花園
  • 元洲仔公園
  • 深慈街遊樂場
  • 荃灣海濱單車匯合中心
  • 舊咖啡灣休憩處
  • 杯渡路(南)休憩花園
  • 新安休憩處
  • 青碧休憩處
  • 屏柏里公園
  • 上村公園
  • 天慈花園

按圖即睇全港103個寵物共享公園位置

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