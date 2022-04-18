寵物共享公園4.21日起增60個　一文睇清過百場地名單

本港飼養寵物的市民愈來愈多，康文署今日(18日)宣布，在首階段社交距離措施放寬當日，即周四(21日)起在全港增設逾60個寵物共享公園，其中港島區佔21個、九龍區佔9個、新界區佔31個。署方指，新安排回應市民對開放更多現有公園，讓他們與其寵物共享公園設施的需求，屆時總數增至103個。
攜同寵物入內的市民，可以和其他使用者在共融環境下，享用寵物共享公園設施。署方指，在諮詢相關地區持份者後，周四起在全港各區超過60個康樂場地增設「寵物共享公園」，其中逾20個場地位於海濱長廊或附近的公園，為海濱帶來多元化用途。
署方發言人稱，在選擇合適場地作為寵物共享公園時，會考慮市民需求、場地面積、位置、配套設施及使用情況等條件，並會因應場地實際環境，額外提供狗糞收集箱和洗手設施等基本配套設施，以及加強場地清潔。
4月21日起開放的寵物共享公園名單
港島區
- 中環碼頭海濱長廊
- 中西區海濱長廊 – 上環段
- 中西區海濱長廊 – 西區副食品批發市場段
- 二號碼頭花園
- 三號碼頭花園
- 中山紀念公園
- 永利街休憩花園
- 鴨脷洲公園
- 鴨脷洲海濱長廊
- 洪聖街休憩花園
- 石澳海角郊遊區
- 赤柱海濱長廊
- 新八間休憩處
- 瀑布灣公園
- 寶雲道花園
- 寶雲道公園
- 寶雲道臨時休憩處
- 成和道休憩花園
- 大潭水塘道休憩處
- 維多利亞公園
- 灣仔峽公園
九龍區
- 啟德空中花園
- 啟德車站廣場
- 長沙灣道/長順街遊樂場
- 龍翔道眺望處
- 上李屋花園
- 永康街休憩花園
- 金鳳街休憩處
- 景福街休憩處
- 海防道兒童遊樂場
新界區
- 思高路花園
- 坪利路休憩處
- 索罟灣遊樂場
- 大嶼山大澳遊樂場
- 賽馬會葵盛圍休憩處
- 葵喜街休憩處
- 石貝街花園
- 聯和墟遊樂場
- 天平路花園
- 禾徑山路花園
- 坑口花園
- 萬宜遊樂場
- 西貢海濱公園
- 馬鞍山西沙路花園
- 美田路休憩處
- 城門河第一海濱花園
- 城門河第二海濱花園
- 大埔滘公園
- 大埔海濱公園
- 達運道休憩處
- 吐露港花園
- 元洲仔公園
- 深慈街遊樂場
- 荃灣海濱單車匯合中心
- 舊咖啡灣休憩處
- 杯渡路(南)休憩花園
- 新安休憩處
- 青碧休憩處
- 屏柏里公園
- 上村公園
- 天慈花園