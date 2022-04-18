寵物共享公園4.21日起增60個　一文睇清過百場地名單

本港飼養寵物的市民愈來愈多，康文署今日(18日)宣布，在首階段社交距離措施放寬當日，即周四(21日)起在全港增設逾60個寵物共享公園，其中港島區佔21個、九龍區佔9個、新界區佔31個。署方指，新安排回應市民對開放更多現有公園，讓他們與其寵物共享公園設施的需求，屆時總數增至103個。

攜同寵物入內的市民，可以和其他使用者在共融環境下，享用寵物共享公園設施。署方指，在諮詢相關地區持份者後，周四起在全港各區超過60個康樂場地增設「寵物共享公園」，其中逾20個場地位於海濱長廊或附近的公園，為海濱帶來多元化用途。

署方發言人稱，在選擇合適場地作為寵物共享公園時，會考慮市民需求、場地面積、位置、配套設施及使用情況等條件，並會因應場地實際環境，額外提供狗糞收集箱和洗手設施等基本配套設施，以及加強場地清潔。

4月21日起開放的寵物共享公園名單

港島區

中環碼頭海濱長廊

中西區海濱長廊 – 上環段

中西區海濱長廊 – 西區副食品批發市場段

二號碼頭花園

三號碼頭花園

中山紀念公園

永利街休憩花園

鴨脷洲公園

鴨脷洲海濱長廊

洪聖街休憩花園

石澳海角郊遊區

赤柱海濱長廊

新八間休憩處

瀑布灣公園

寶雲道花園

寶雲道公園

寶雲道臨時休憩處

成和道休憩花園

大潭水塘道休憩處

維多利亞公園

灣仔峽公園

九龍區

啟德空中花園

啟德車站廣場

長沙灣道/長順街遊樂場

龍翔道眺望處

上李屋花園

永康街休憩花園

金鳳街休憩處

景福街休憩處

海防道兒童遊樂場

新界區

思高路花園

坪利路休憩處

索罟灣遊樂場

大嶼山大澳遊樂場

賽馬會葵盛圍休憩處

葵喜街休憩處

石貝街花園

聯和墟遊樂場

天平路花園

禾徑山路花園

坑口花園

萬宜遊樂場

西貢海濱公園

馬鞍山西沙路花園

美田路休憩處

城門河第一海濱花園

城門河第二海濱花園

大埔滘公園

大埔海濱公園

達運道休憩處

吐露港花園

元洲仔公園

深慈街遊樂場

荃灣海濱單車匯合中心

舊咖啡灣休憩處

杯渡路(南)休憩花園

新安休憩處

青碧休憩處

屏柏里公園

上村公園

天慈花園

按圖即睇全港103個寵物共享公園位置