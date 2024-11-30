寶勒巷卡拉ok縱火案｜陳惠良涉謀殺提堂 報稱居於東莞 押後明年2月再訊

【11月30更新】 1997年尖沙咀寶勒巷卡拉OK縱火案釀17死13傷，疑犯陳惠良潛逃27年，早前在內地被捕並被送返香港。陳惠良被控一項謀殺罪，今日(30日)被押送到西九龍裁判法院提堂。法官應控方要求，毋須答辯還押至明年2月24日再訊。

疑犯陳惠良潛逃27年，早前在內地被捕並被送返香港。陳惠良被控一項謀殺罪，今日(30日)被押送到西九龍裁判法院提堂。法官應控方要求，毋須答辯還押至明年2月24日再訊。 NOW新聞台畫面

陳惠良報稱無業，居於廣東東莞，他被控1997年1月25日在尖沙咀寶勒巷新一代卡拉OK，與李家豪、董勝飛等其他人士謀殺17人。目前仍有一名現年47歲(案發時19歲)的男子陳福清在逃，警方已懸賞40萬港元全力緝捕。

潛逃內地27年被捕移交本港 重組案情模擬擲汽油彈

尖沙咀寶勒巷的新一代卡拉OK於1997年1月25日凌晨被最少兩人掟汽油彈，釀成17死13傷。縱火案後警方鎖定7名疑犯身份，在事發一個月後至2008年，先後拘捕其中5人，餘下兩人一直在逃，警方懸紅40萬元追緝兩人。其中一名被通緝疑犯、現年52歲的陳惠良潛逃27年後，早前在內地落網，已被押送回港，警方昨日已更新通緝令證實陳惠良已被捕。

警方昨晚押解疑犯回寶勒巷6至8號盈豐商業大廈外重組案情，卡拉OK所在之處已變酒樓，疑犯戴上頭套、雙手鎖上手銬、腰纏鐵鏈，現場另有數十名警員在場戒備，對開一段寶勒巷被封鎖。疑犯向警員講述案發情況，其間獲准除下手扣並給予綠膠水壺示範掟汽油彈，重組過程歷時約10分鐘，疑犯再由警員押上車離去。

仍有一人在逃

有組織罪案及三合會調查科警司林啟初表示，11月27日收到內地部門通報，指該52歲疑犯在內地被截獲，經身份確認後，疑犯翌日下午2時16分經深圳灣口岸回港，警方隨即將其拘捕。疑犯案發時25歲，有證據顯示其在該件案件有重大參與成分，剛剛也完成案情重組，將被落案起訴。警方指現階段還有一名在逃人士，現年47歲、案發時19歲的陳福清被警方懸紅40萬通緝，呼籲市民如有消息可與警方聯絡。

多人被判處終身監禁

1997年1月25日凌晨約3時59分，位於尖沙咀寶勒巷6-8號盈豐商業大廈內的新一代卡拉OK被擲汽油彈起火，火勢於數分鐘內蔓延，當時卡拉OK內約有80名顧客與20名職員，部分顧客因樂極忘形或房間內的音樂聲量過大，沒有聽聞火警鐘聲，亦有顧客因為醉酒而未能夠迅速前往緊急出口逃生。火警導致17人死亡、13人受傷，死者年齡介乎16歲至42歲，大部分人吸入濃煙致死。當時卡拉OK走廊的牆壁和房間門均屬於易燃物料；店內防火設備嚴重不足及失效多時，入口至前樓梯均鋪了地毯，及內部未有設置緊急照明系統，因而釀成嚴重傷亡。而港府於今次事件後，就娛樂場所的防火安全全面修例。