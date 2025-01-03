寶田邨謀殺案｜33歲男背部中刀亡　44歲女涉誤導警務人員被捕 (更新)

屯門昨日發生兇殺案，一名33歲男子死亡。警方昨晚10時12分接獲報案，指一名男子昏迷倒卧在寶田邨七座對開。人員趕赴現場，發現該名33歲男子背部有傷。他昏迷被送往屯門醫院治理，於晚上11時55分被證實死亡。初步調查顯示，死者懷疑曾被一名男子以利器襲擊，涉案男子事後逃去。人員經初步調查後，今日(3日)在青山區拘捕一名44歲女子，她涉嫌在協助調查期間誤導警務人員。該名被捕人現正被扣留調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。屯門警區重案組正積極調查案件。警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 5740與調查人員聯。

疑爭女起爭執被人用刀插背

事發在昨晚10時許，一名男子在寶田邨7座對開被人用刀襲擊，背部中刀浴血受傷，保安員發現報警。救護人員到場發現男事主陷入昏迷，隨即將他送往屯門醫院搶救，7座對開地面遺下大灘鮮血，以及一對懷疑屬於事主的拖鞋。據了解，傷者於晚上11時55分宣告不治。警方將案件列作「謀殺」處理，其後拘捕一名44歲女子，她涉嫌誤導警務人員被捕。

大批機動部隊警員趕到現場封鎖全幢第7座，有警員持盾牌登上大廈「洗樓」調查，警方又在大廈附近的草叢、斜坡等搜索。警員在現場帶走兩名男子，返回警員調查。另外，有警員在大廈對開檢查一輛單車，未知是否與案有關，有警員在草叢及斜坡進行搜索，暫未有人被捕。有消息指，事前有兩名男子在大廈對開疑因爭女起爭執，繼而動武，事主其後被人用刀插背，浴血倒地。