寶田邨謀殺案｜56歲疑兇九龍灣被捕　神智迷糊疑曾吸毒(更新)

屯門寶田邨本周四發生兇殺案，1名33歲男子疑因捲入情色糾紛，被人用刀刺斃。警方先拘捕1名44歲女子，涉嫌在協助調查期間誤導警務人員。56歲疑兇則在事後逃去，昨晚在九龍灣落網，他被捕時神智迷糊疑曾吸毒。2名被捕人均正被扣留調查。

警方昨午派員在旺角一帶進行大規模調查，但一直未有發現。警方在晚上發現56歲的疑兇匿藏於九龍灣啟業邨，隨即於晚上到場展開拘捕行動。據了解，有黑社會背景的疑兇被捕時神智迷糊，未能清晰對話，疑曾吸食毒品。據悉兇刀仍下落不明，警方晚上再派員到寶田邨6座附近坑渠搜索，暫時未有發現。