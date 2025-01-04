寶田邨謀殺案｜56歲疑兇九龍灣被捕　神智迷糊疑曾吸毒(更新)

屯門寶田邨本周四發生兇殺案，1名33歲男子疑因捲入情色糾紛，被人用刀刺斃。警方先拘捕1名44歲女子，涉嫌在協助調查期間誤導警務人員。56歲疑兇則在事後逃去，昨晚在九龍灣落網，他被捕時神智迷糊疑曾吸毒。2名被捕人均正被扣留調查。
警方昨午派員在旺角一帶進行大規模調查，但一直未有發現。警方在晚上發現56歲的疑兇匿藏於九龍灣啟業邨，隨即於晚上到場展開拘捕行動。據了解，有黑社會背景的疑兇被捕時神智迷糊，未能清晰對話，疑曾吸食毒品。據悉兇刀仍下落不明，警方晚上再派員到寶田邨6座附近坑渠搜索，暫時未有發現。
疑爭女起爭執被人用刀插背
據了解，死者姓黃，有不良嗜好，疑為1名癮君子，較早前認識了案中女被捕人，並展開姊弟戀，但因此與其前度男友結怨。現場消息指，黃男周四晚離開寶田邨7座時，1名男子踏單車而至，並用利器不斷刺向黃男背部，逞兇後逃離現場。黃男當時背部中刀浴血受傷，保安員發現報警。救護人員到場發現男事主陷入昏迷，隨即將他送往屯門醫院搶救，送院後不治。
大批機動部隊警員趕到現場封鎖全幢第7座，有警員持盾牌登上大廈「洗樓」調查，警方又在大廈附近的草叢、斜坡等搜索。警員在現場帶走2名男子，返回警署調查。另外，有警員在大廈對開檢查1輛單車。寶田邨7座對開地面遺下大灘鮮血，以及1對懷疑屬於事主的拖鞋。