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2024-08-23 11:04:38

寶蓮寺兩職員涉虐狗被捕　逾5200人網上聯署要求寺方道歉

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寶蓮寺職員涉嫌虐狗事件，有動物保護組織在網上發起聯署要求寶蓮寺道歉。

寶蓮寺職員涉嫌虐狗事件，有動物保護組織在網上發起聯署要求寶蓮寺道歉。(網上截圖)

大嶼山寶蓮禪寺兩名厨師職員，疑用袋笠兩隻唐狗「大妹」和「細妹」棄置，被警方以涉嫌「殘酷對待動物」之名拘捕，兩狗至今生死未卜。有動物保護組織在網上發起聯署，並提出4大訴求，包括強烈譴責寶蓮禪寺及要求寶蓮禪寺道歉等。截至今早(23日)10時30分已有5,214人簽名，要求寶蓮禪寺嚴肅處理涉嫌虐畜事件。

逾5200人網上聯署要求寺道歉。(網上截圖) 大妹。(資料圖片) 細妹。(資料圖片) 「毛守救援」創辦人Kent懸賞10萬元。(網上截圖)

質疑寺方管理層是否要負責

動物保護組織「NPV動物權益教育」日前發起網上聯署，提出4大訴求，包括譴責寶蓮禪寺並要求寺方道歉、依法追究相關人員及管理層責任、要求公開對於昂坪範圍內所有動物的動物福利管理制度、處理手法及員工指引，以及加強員工的動物保護意識。

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聲明指，寶蓮寺以慈悲為宗旨，但居然發生有員工涉嫌惡待狗隻事件，令人失望，而且在寶蓮寺的聲明中，並無為兩狗女事件道歉，亦未見有任何積極尋狗行動，比起民間心急如焚的全力搜索，更顯得院方冷漠。聲明質疑寺方管理層是否要對事件負責。目前已有5,214人聯署，其中有2,093人是今日聯署。

動物保護組織明召義工搜山

此外，另一動物保護組織「毛守救援」在社交平台召集義工，參加明日(24日)的搜山行動，指時間緊逼，搜索地域廣闊，兩隻唐狗「大妹」及「細妹」獲救機會漸趨渺茫，故召集義工在本周六進行搜山行動，希望能盡最後一分力尋回2隻唐狗。

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