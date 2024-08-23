寶蓮寺兩職員涉虐狗被捕　逾5200人網上聯署要求寺方道歉

大嶼山寶蓮禪寺兩名厨師職員，疑用袋笠兩隻唐狗「大妹」和「細妹」棄置，被警方以涉嫌「殘酷對待動物」之名拘捕，兩狗至今生死未卜。有動物保護組織在網上發起聯署，並提出4大訴求，包括強烈譴責寶蓮禪寺及要求寶蓮禪寺道歉等。截至今早(23日)10時30分已有5,214人簽名，要求寶蓮禪寺嚴肅處理涉嫌虐畜事件。

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