寶蓮寺指涉棄狗員工已即時停職　翁靜晶加碼懸紅10萬尋兩犬

大嶼山寶蓮禪寺有員工，疑用袋笠兩隻狗棄置，警方於上周六(17日)以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕2名寶蓮禪寺的廚師，兩隻狗「大妹」和「細妹」至今生死未卜。寶蓮禪寺於20日深夜在其社交網站專頁上發帖，指已經即時停止涉案員工職務，涉事員工亦不得返回寺院。繼有動物救援組織創辦人懸賞10萬元尋找。前藝員兼律師翁靜晶亦在其網上直播時表示，會加碼10萬元尋狗。

寶蓮禪寺發帖。(寶蓮禪寺 Po Lin Monastery@FB)

寶蓮禪寺昨晚約11時於社交平台Facebook專頁「寶蓮禪寺 Po Lin Monastery」發文表示，寺院在知悉事件後，已即時停止涉案員工職務，員工不得返回寺院。寺院亦即時派員搜尋狗隻及於當眼位置張貼告示，並聯絡地區人士協助搜尋，相關工作仍在繼續。寺院指，警方正調查事件，寺院正全力配合調查，現階段不便發表任何評論，待有關事件完成調查後，再向公眾交代。寺院感謝熱心人士自發組織搜尋行動。

翁靜晶：會連網民課金捐出 數日前動物救援組織「毛守救援」創辦人Kent周一(19日)懸賞10萬元尋找「大妹」及「細妹」下落，即使尋回遺體亦每隻可獲5萬元賞金。前藝員兼律師翁靜晶亦於在其網上Youtube頻道直播時表示，與丈夫何猷彪商量事件後，亦提議出10萬元懸賞，並指會連網民課金的錢捐出，希望找到兩隻狗的下落。