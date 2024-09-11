寶蓮寺職員後山棄兩狗失蹤近一個月員工今尋獲「細妹」寺院：繼續找尋「大妹」

大嶼山寶蓮禪寺懷疑發生虐待狗狗事件，兩隻狗女一直下落不明，引起軒然大波，市民質疑寺院員工處理狗隻做法同時，連日來四處尋犬，直至今日（11日）傳來好消息。 寺院員工尋獲「細妹」 寶蓮禪寺今日在社交平台發帖文表示，寺院員工今日中午在深屈（東）引水道口尋獲其中一隻唐狗「細妹」，寺院會儘快安排「細妹」作身體檢驗，並會繼續尋找大妹的下落，感謝有心人士提供資訊，又表明院方對涉事員工的處理狗隻方式，極不認同及深感不安，管理層對事件的發生亦深表遺憾，「現已朝著如何防止不幸事件再次發生，正在努力當中，希望藉此能令員工們識法守法，啟迪良知，愛生護生，重新認識畜道的正確價值觀，如何悲智雙運處事待物。」又強調希望與各護生團體合作，一起適切關注寺院範圍及昂坪村內的流浪狗，共同為它們提供應享的權益。

寶蓮寺：「細妹」狀況良好 寶蓮禪寺接聽傳媒電話時表示，「細妹」現時狀況良好，但因為多日沒有餵食，他們會逐步給予，稍後再安排獸醫檢查。

事發於上月中，大嶼山寶蓮禪寺懷疑發生虐待狗狗事件。有市民聲稱於8月13日目擊寶蓮禪寺員工將兩隻唐狗「大妹」和「細妹」笠著袋，帶離昂坪遺棄。寶蓮寺稱收到投訴，於3日後（16日）於社交平發帖文表示，已派員前往深屈路轉入延慶寺路口尋找狗隻，亦在附近一帶張貼尋犬啟事，及持續安排人員尋找。警方於翌日（17日）以涉嫌「殘酷對待動物」之名拘捕寶蓮禪寺兩名厨師職員。至上周一（19日）有動物救援組織創辦人懸紅10萬元尋狗。

周二（20日）深夜，寶蓮禪寺再發文指已將涉棄狗員工停職。律師翁靜晶亦在其網上直播時表示，會加碼懸紅10萬元尋狗。惟兩狗至今生死未卜，多名義工連日來上山尋找。有動物保護組織在網上發起聯署，並提出4大訴求，包括強烈譴責寶蓮禪寺及要求寶蓮禪寺道歉等。截至上周五（23日）10時30分已有5,214人簽名聯署，要求寶蓮禪寺嚴肅處理涉嫌虐畜事件。至一周後（30日）一度傳出消息指，有駕駛人士駛經梅窩與禮智園之間嶼南道、近燈柱AC1368號時，發現懷疑「細妹」蹤影，但因交通狀況未能停車。事後義工趕往尋狗，可惜沒發現兩狗蹤影。