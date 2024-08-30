寶蓮寺職員後山棄兩狗失蹤逾兩周 翁靜晶：確認發現「細妹」蹤影

大嶼山寶蓮禪寺兩名厨師職員，疑用袋笠兩隻唐狗「大妹」和「細妹」棄置，失蹤逾兩周，一眾義工連日來上山尋狗，惟一直未有消息，兩狗生死未卜，直至今日（30日）早上終傳來曙光。 有車 Cam 拍到「細妹」蹤影 今日早上10時許，懸紅10萬元尋狗的翁靜晶於社交平台上發文指，有車Cam於大嶼山禮智園附附近， AC1368號燈柱旁邊，拍到狗狗蹤影並已證實為細妹「在廚房負責飼養的員工，已經確認車Cam拍到的狗狗，就是細妹。」她表示現時會縮窄搜索範圍，集中去梅窩魚塘附近，有義工已經前往，「雖然只發現細妹的蹤影，也是黑暗中的曙光。希望有好消息。」

「細妹」見寶蓮寺員工即逃跑 翁靜晶又留言指「大妹細妹」受驚，即使看到以前有份飼養的員工就立即逃跑，「善良的幾個員工，已經立即去找。但狗狗已經不再相信他們。縱使以前是飼養的，現在也不再願意接近。」翁靜晶又引述其中一個員工透露「追到去大嶼山祖墳附近，就沒有辦法再繼續追。因為寶蓮寺追住要人返工，過兩日是初一，有齋宴。」

事發於兩個多星期前，大嶼山寶蓮禪寺懷疑發生虐待狗狗事件。有市民聲稱於８月13日目擊寶蓮禪寺員工將兩隻唐狗「大妹」和「細妹」笠著袋，帶離昂坪遺棄。寶蓮寺稱收到投訴，於3日後（16日）於社交平發帖文表示，已派員前往深屈路轉入延慶寺路口尋找狗隻，亦在附近一帶張貼尋犬啟事，及持續安排人員尋找。警方於翌日（17日）以涉嫌「殘酷對待動物」之名拘捕寶蓮禪寺兩名厨師職員。至上周一（19日）有動物救援組織創辦人懸紅10萬元尋狗。周二（20日）深夜，寶蓮禪寺再發文指已將涉棄狗員工停職。律師翁靜晶亦在其網上直播時表示，會加碼懸紅10萬元尋狗。惟兩狗至今生死未卜，多名義工連日來上山尋找。有動物保護組織在網上發起聯署，並提出4大訴求，包括強烈譴責寶蓮禪寺及要求寶蓮禪寺道歉等。截至上周五（23日）10時30分已有5,214人簽名聯署，要求寶蓮禪寺嚴肅處理涉嫌虐畜事件。