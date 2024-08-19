寶蓮寺「大妹細妹」疑遭兩廚師棄山頭生死仍未卜 善心人懸紅10萬元

大嶼山寶蓮禪寺有員工，疑用袋笠兩隻狗「大妹」和「細妹」，駕車運往後山棄置，警方於上周六（17日）以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕兩名寶蓮禪寺的廚師。有義工連日來冒天雨濕滑危險於山上搜索，惟「大妹」和「細妹」至今仍然生死未卜。
「毛守」創辦人Kent懸紅10萬尋狗
今日（19日）凌晨，救援動物組織「毛守救援」創辦人Kent在網上多個社交平台發帖文指，懸紅合共10萬元尋找「大妹」和「細妹」。海報內容以中英文寫上「懸紅$100000」及「REWARD $100000」，並附有兩隻狗「大妹」及「細妹」的照片和資料，兩隻狗均為狗女、屬唐狗品種，毛身啡黑色，身上有頸帶及叮叮。又寫道「如有大妹、細妹下落，或有資料令到成功檢控，或尋回大妹、二妹屍體，均獲十萬元（每隻50000元）」，並留下聯絡電話。
30多名義工連日搜索
發出今次懸紅的「毛守救援」創辦人Kent向傳媒表示，連日來30多名義工已經在「大妹」及「細妹」可能被棄置的多處地方搜索，包括寶蓮禪寺後山一帶、深屈路及䃟石迴旋處等，惟至今遍尋不獲，今日義工隊會繼續出動搜索。今次懸紅是他自掏荷包，不會動用毛守救援的金錢。
寶蓮禪寺兩名廚師被捕
事發於日前網上有多個群組流傳，寶蓮寺有工作人員於周二（13日）以膠袋笠著兩隻老狗「大妹」及「細妹」的頭，再開車拖到後山棄置，懷疑有人曾踩到狗尾被咬一口而懷恨在心，更指不排除兩狗已被殺害。寶蓮禪寺亦於上周五（16日）下午於社交平台發文，指已派員前往深屈路轉入延慶寺路口尋找狗隻，亦在附近一帶張貼尋犬啟事，及持續安排人員尋找，不過暫未能尋獲兩狗。警方於上周六（17日）以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕兩名寶蓮禪寺的廚師。