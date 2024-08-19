寶蓮寺「大妹細妹」疑遭兩廚師棄山頭生死仍未卜 善心人懸紅10萬元

大嶼山寶蓮禪寺有員工，疑用袋笠兩隻狗「大妹」和「細妹」，駕車運往後山棄置，警方於上周六（17日）以涉嫌「殘酷對待動物」，拘捕兩名寶蓮禪寺的廚師。有義工連日來冒天雨濕滑危險於山上搜索，惟「大妹」和「細妹」至今仍然生死未卜。

「毛守」創辦人Kent懸紅10萬尋狗

今日（19日）凌晨，救援動物組織「毛守救援」創辦人Kent在網上多個社交平台發帖文指，懸紅合共10萬元尋找「大妹」和「細妹」。海報內容以中英文寫上「懸紅$100000」及「REWARD $100000」，並附有兩隻狗「大妹」及「細妹」的照片和資料，兩隻狗均為狗女、屬唐狗品種，毛身啡黑色，身上有頸帶及叮叮。又寫道「如有大妹、細妹下落，或有資料令到成功檢控，或尋回大妹、二妹屍體，均獲十萬元（每隻50000元）」，並留下聯絡電話。