寶血醫院新一期全膝關節置換手術資助下周接受申請

政府公立醫院骨科輪候全關節置換手術的人數居高不下，輪候時間長達9年或以上，令膝關節退化症患者生飽受折磨，影響日常生活，甚至生計。寶血醫院(明愛)近期第三度獲李嘉誠基金會捐資，為合資格申請人提供七成半至全額的手術費用資助。第三期資助計劃將在下周一接受申請，預計約270名患者受惠。

料惠及780患者

寶血醫院去年獲李嘉誠基金會兩次合共4000萬捐資，為逾500名患者提供「全膝關節置換手術資助計劃」。連同今次的2000萬資助，累計會有超過780名患者受惠，尤其是在職人士及家庭經濟支柱者。寶血醫院院長衛向安醫生指，計劃目的是讓患者在康復後能盡快重返工作崗位，維持家庭之所需，在職人士或家庭主要收入來源者申請會獲優先考慮。

資格包括輪候公立醫院手術3年或以上病人

第三期「全膝關節置換手術資助計劃」於7月18日接受申請，8月17日截止。申請資格包括為已經輪候政府公立醫院相關手術3年或以上的病人，家庭月入少於8萬元等等。

相關手術費一邊膝頭約10萬元、兩邊膝頭則近17萬元，而計劃依據申請人的經濟能力提供七成半至全額費用資助。申請人可直接向寶血醫院遞交申請表格，詳情可致電3971 9966 / 3971 9921查詢。