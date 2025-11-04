熱門搜尋:
本地
2025-11-04 17:54:00

寶馬50歲司機大圍撞的士不顧而去 沙田再撞斃復康巴司機涉4罪被捕（更新）

沙田發生奪命交通意外。

今日（4日）早上8時21分，一名50歲姓陳司機將一輛屬於香港復康會的小巴停在沙田圓洲角路8號對開，並落車在車尾位置處理升降台，不料後面一輛寶馬私家車突然撞上，復康巴士的司機被撞倒，據悉被困於兩車之間，全身多處嚴重受傷，重創昏迷。警方和救援人員接報後趕至現場將他救出，由救護車送往威爾斯醫院搶救，可惜至早上9時13分不治；寶馬私家車司機亦受傷送院。

寶馬私家車50歲司機被捕

其後，50歲姓譚寶馬私家車男司機以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」等4宗罪被捕扣查。案件仍在調查中，現交由新界南警區交通特別調查隊第一隊跟進，並呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661-1346與調查人員聯絡。

據了解，寶馬私家車撞斃復康巴士男司機之前，曾於大圍怡成坊撞到一輛72歲姓岑男司機駕駛的的士，惟未有停下，不顧而去，逃至圓洲角路，又撞到正於復康巴士車尾整理升降台的男司機。消息指，警方尋獲醫生處方藥，寶馬司機則報稱頭暈肇禍，亦不知撞到的士。

沙田發生奪命交通意外。（有線電視新聞截圖）

香港復康會回覆傳媒查詢指，死者入職服務近9年，過往紀錄良好，事發時復康巴士正提供使用者接送服務，復康會對司機逝世深表哀悼，向其家屬致以最深切慰問。

運輸署表示，非常關注致命交通意外，並對有關司機離世深表難過，向其家屬致以最深切慰問。署方知悉營辦商會盡力提供一切可行支援。警方正調查事故原因。運輸署已要求營辦商全力配合調查，並就事件盡快提交詳細報告。據了解，意外中沒有復康巴士乘客受影響。

要求營辦商提交詳細報告

