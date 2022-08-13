封區檢測︱元朗天恒邨發現8個案　兩突擊檢查21人被罰萬元

政府宣布，在今日(13日)上午9時，已完成在元朗天恒邨恒翠樓的封區檢測行動，並在當中發現8宗陽性個案，交由衞生署衞生防護中心會跟進。

政府在昨(12日)午5時起，圍封元朗天恒邨恒翠樓進行強制檢測行動。並在昨晚11時前，為約1,080人進行檢測，當中發現8宗陽性檢測個案。而在今早7時起開始在受限區域進行的檢查中，發現有4人未進行強制檢測，並已向他們發出強制檢測令。

在受限區域約400戶之中，有18戶在過程中沒人應門，政府表示會採取措施跟進。此外，任何於2022年8月6日至12日期間曾身處元朗天恒邨恒翠樓內超過2小時的人士，亦須在8月14日或之前接受強制檢測。

牛頭角長沙灣突擊檢查 共59人違強檢公告

另外，今早8時至10時半，創新科技及工業局與轄下部門，聯同秀茂坪警區及衞生署在牛頭角淘大花園B座進行執法行動。對淘大花園B座的受檢人士要求出示檢測結果電話短訊或相關證明。當中共檢查了253人，其中29名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中4人發放定額罰款10,000元通知書。

而地政總署亦聯同深水埗警區及衞生署，今早8時半至11時，在長沙灣宇晴軒第一座進行執法行動。行動中檢查了331人，當中30人違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中17人發放定額罰款10,000元通知書。