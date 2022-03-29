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2022-03-29 12:52:36

封區檢測｜大埔廣福邨8幢樓揭459宗確診　兩幢比率最高約7%

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大埔廣福邨8幢大廈全數圍封。(資料圖片／陳奕釗攝)

大埔廣福邨8幢大廈全數圍封。(資料圖片／陳奕釗攝)

第五波疫情回落，政府上周五(25日)起先後圍封大埔廣福邨全邨8幢樓，要求範圍內的人士接受強制檢測，至今早完成所有行動，共發現459宗陽性個案，比率約為4.3%。其中廣惠及廣禮樓陽性比率最高，分別為7%及6.9%，其餘6幢則由3.2%至4.9%不等。

政府在今波疫情多次因應污水監測結果採取圍封行動，而本月初亦曾先後圍封啟德德朗邨及啟晴邨兩條公共屋邨共15幢大廈，當時兩條邨分別發現2,110宗及1,245宗初步陽性個案，比率為14.4%及13.1%，而廣福邨陽性比率低約10個百分點。

對於圍封檢測行動揭發的陽性個案比率下跌，特首林鄭月娥昨指，過去3個月曾受感染的患者毋須採樣，認為單靠圍封檢測陽性數字，並不能反映有關樓宇的染疫情況。林鄭月娥亦引用數據，指廣福邨最先圍封的4幢大廈，即廣崇、廣智、廣惠及廣禮樓，共發現263宗確診，比率為4.9%，但另有1,149名居民早前受感染，佔20%，因此該4幢大廈實際有四分一人染疫，並按此推算全港有四分一人口於第五波疫情中招。

 
檢測人數
陽性
不確定
陽性比率
廣智樓
 約1,590人 55宗 28宗 3.5%
廣崇樓
 約1,530人 51宗 0宗 3.3%
廣祐樓
 約1,500人 52宗 19宗 3.5%
廣平樓
 約1,320人 65宗 19宗 4.9%
廣禮樓
 約1,420人 98宗 7宗 6.9%
廣惠樓
 843人 59宗 18宗 7.0%
廣義樓
 1,187人 39宗 6宗 3.3%
廣仁樓
 約1,254人 40宗 27宗 3.2%
總數
 約10,644人 459宗 124宗 4.3%
大埔廣福邨8幢大廈全數圍封。(資料圖片／陳奕釗攝) 大埔廣福邨8幢大廈全數圍封。(資料圖片／陳奕釗攝) 大埔廣福邨8幢大廈全數圍封。(資料圖片／陳奕釗攝) 大埔廣福邨8幢大廈全數圍封。(資料圖片／陳奕釗攝) 大埔廣福邨8幢大廈全數圍封。(資料圖片／陳奕釗攝) 大埔廣福邨廣義樓圍封檢測。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔廣福邨廣義樓圍封檢測。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔廣福邨廣義樓圍封檢測。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔廣福邨廣義樓圍封檢測。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔廣福邨廣義樓圍封檢測。(資料圖片／蘇文傑攝)
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