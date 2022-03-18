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2022-03-18 17:06:00

封區檢測｜大窩口邨富邦樓、富民樓、寶田邨第4座、健明邨健晴樓、彩雲邨啟輝樓、蝴蝶邨蝶心樓、和樂邨平安樓及鴨脷洲邨利福樓圍封檢測

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相關人士需要接受強制檢測。(資料圖片／林俊源攝)

相關人士需要接受強制檢測。(資料圖片／林俊源攝)

第五波疫情持續，政府今日(18日)圍封葵涌大窩口邨富邦樓、屯門寶田邨第4座、調景嶺健明邨健晴樓、黃大仙彩雲(二)邨啟輝樓、屯門蝴蝶邨蝶心樓、觀塘和樂邨平安樓及香港仔鴨脷洲邨利福樓，要求範圍內的人士接受強制檢測，目標明日解封。

  • 大窩口邨富邦樓：下午3時起圍封，需要於今晚9時前檢測，目標明日下午1時完成
  • 寶田邨第4座：下午4時起圍封，需要於今晚9時前檢測，目標明日中午12時完成
  • 健明邨健晴樓：下午4時起圍封，需要於今晚10時前檢測，目標明日下午1時完成
  • 大窩口邨富民樓：下午4時起圍封，需要於今晚10時前檢測，目標中午12時完成
  • 彩雲(二)邨啟輝樓：下午5時起圍封，需要於今晚10時前檢測，目標中午12時完成
  • 蝴蝶邨蝶心樓：下午5時起圍封，需要於今晚10時前檢測，目標明日下午1時完成
  • 和樂邨平安樓：下午5時起圍封，需要於今晚10時前檢測，目標明日上午11時完成
  • 鴨脷洲邨利福樓：下午5時起圍封，需要於今晚10時前檢測，目標明日下午1時完成

政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故採取圍封檢測行動。

葵涌大窩口邨富邦樓圍封檢測。 屯門寶田邨第4座圍封檢測。 調景嶺健明邨健晴樓圍封檢測。 葵涌大窩口邨富民樓圍封檢測。
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