封區檢測︱沙田愉翠苑愉欣閣被圍封　將軍澳大埔屯門污水檢測陽性

政府在今日(27日)在下午5時半起，圍封沙田愉翠苑愉欣閣進行強制檢測，並預計在明早8時完成有關行動。另外政府亦表示，在將軍澳、屯門及大埔多處的污水檢測呈陽性，將向有關地區派發21萬快速檢測包。

政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），限制沙田愉翠苑愉欣閣內的人士，須留在其住所並接受強制檢測。受檢人士須在住處等候，直至所有受檢人士完成檢測。政府目標是在明日上午約8時完成行動，並視乎結果行動或會延長。

政府將設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今日晚上11半前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。另外，根據強制檢測公告任何於2022年5月21日至27日期間曾身處愉欣閣內超過兩小時的人士，須在5月29日或之前接受強制檢測。

政府將向日出康城龍門居等派21萬檢測包

政府又表示，環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本進行檢測，在將軍澳、屯門及大埔個別地方，驗出污水檢測結果呈陽性以及病毒量相對較高。房屋署及當區的民政事務處將會陸續有關地點的居民、清潔員工和物業管理員工派發合共約21萬個快速抗原測試包。有關的地方為西貢將軍澳日出康城（首都、MALIBU、晉海、晉海II、領凱、領峯、領都及緻藍天）、屯門龍門居及大興邨，還有大埔汀角村、䃟頭角村、蘆慈田及嘉豐花園。