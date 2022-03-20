封區檢測｜第五波圍封逾250次　揭2.3萬宗陽性個案

政府去年初開始執行限制與檢測宣告，即俗稱圍封或封區檢測行動。特首林鄭月娥今日(20日)第11日舉行「每日抗疫新聞發布會」，指第五波疫情以來，已進行逾250次圍封行動，超過35萬人居民接受檢測，並成功揪出2.3萬宗陽性個案，比率約為2%至3%。她形容，如並非及早識別出有關個案，就會在社區引起更大傳播。

現時圍封行動主要依賴污水對新型冠狀病毒的檢查結果，林鄭月娥指行動是目標為本，「並非無的放矢。」環境局長黃錦星解釋，全港設有150個污水定點監測，覆蓋500萬人的家居，每兩日循環檢查一次。如發現有些地區的風險較高，就會設立臨時機動檢測點，以在上游收集污水，現每日平均有30個臨時機動檢測點。署理民政事務局長陳積志指，已向驗出污水帶病毒的高風險地區市民派發抗疫包，至今共派出420萬份快速檢測套裝。

第五波確診者毋須落樓

林鄭月娥指出，愈能夠盡快完成每次行動，就能把對市民的不便減到最低。她特別強調，參考衞生防護中心意見後，已決定去年12月31日或之後曾確診的人士，就毋須在圍封行動中接受檢測，惟審慎起見已完成接種新冠疫苗或近日曾接受檢測的人士，不能因而獲豁免，而目前透過圍封找出的陽性個案，平均只需入住4日社區隔離設施。

她又表示，現時每次行動動員的工作人員數目，由最初的150人增至近期450人不等，視乎大廈居民數目，涉及部門已增至30多個，包括商務及經濟發展局轄下的工業貿易署和天文台等。被問到有否聽聞公務員對行動有怨氣時，林鄭月娥指並無收到，又認為有關意見並非普遍情況。