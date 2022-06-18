封區檢測｜長沙灣碧海藍天第二座圍封　居民今晚11時前須接受檢測

政府自下午5時起將長沙灣碧海藍天第二座列為「受限區域」，需圍封強檢，並要求受檢人士於今晚11時前接受檢測，政府目標在明日上午約11時完成行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在本月20日或之前接受強制檢測。(資料圖片)

政府審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定出限制與檢測宣告。根據強制檢測公告，任何於本月12日至今日期間，曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在本月20日或之前接受強制檢測。已接種疫苗及近日已進行檢測的人士仍須接受檢測。

「受限區域」內，在過去14日內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性及已申報的自行快速抗原測試陽性個案，無須於今次行動中接受檢測。

政府發言人表示，根據第599J 章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。政府審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。