封區檢測｜青衣青泰苑通泰閣下午圍封　居民今晚11時前須檢測

政府下午4時半起圍封青衣青泰苑通泰閣，並限制指明受限區域內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。當局目標是在明日(27日)上午11時完成此行動。
- 青衣青泰苑通泰閣：下午4時半起圍封，受檢人士需要於今晚11時前檢測，目標明日上午11時完成行動
政府發言人表示，根據第599J 章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。政府審視一籃子因素，包括污水檢測病毒量、相關確診個案情況、其他環境因素等，通過風險評估，決定就相關區域作出限制與檢測宣告。
沙田、黃大仙及離島區多廈污水陽性 政府派33萬個快測包
此外，政府指因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約33萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
- 沙田區 — 晴碧花園、錦暉苑、迎濤灣、雅濤居、薈晴、嘉華星濤灣、名城1至3期、麗星樓、金昌樓、祥興樓、泰安樓、永富樓、康樂樓、好時洋樓、天寶樓、金輝樓、滿華樓及頌安邨
- 黃大仙區 — 鳳禮苑、星河明居、鳳德邨、嘉峰臺、新麗花園、宏景花園、瓊山苑、瓊軒苑、瓊麗苑、峻弦、曉暉花園、威豪花園、怡富花園、怡發花園、興業大廈、海港花園、帝峯豪苑及彩峰苑
- 離島區 — 藍天海岸（水藍．天岸、藍天海岸、影岸．紅及水藍天）、昇薈、東環、東環II、海堤灣畔及迎東邨