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本地
2023-10-20 04:31:47
日報

將全力參與「八項行動」 李家超與丁薛祥談港近況

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丁薛祥

丁薛祥 (中新社)

在北京出席「一帶一路」論壇的特首李家超表示，曾經與主管港澳事務的國家副總理丁薛祥談及香港近況，又稱國家主席習近平提到的「八項行動」會帶來很多機遇，香港必定全力參與。他又預告將會繼續外訪，包括東盟和歐洲國家等，認為有助向其他地方介紹香港的優勢。

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇結束，李家超在北京總結行程時指，本港在論壇期間共簽署3個項目，涵蓋醫療技術、創科和投資合作等，涉及金額超過4.5億美元，又稱共70人組成的代表團分別出席論壇全數10場活動，包括於「香港專場」介紹本港優勢和機遇，他亦在論壇發言鼓勵不同企業來港設立「一帶一路」辦公室。

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李家超

李家超(中)表示，出席論壇期間認識了一些新朋友。(政府新聞處)

日後將繼續外訪推廣香港

新一份《施政報告》下周發表，李家超未有正面回應曾否就《施政報告》會見國家領導人，指出席了一場由丁薛祥主持發言的論壇，並在之後的環節向其講述香港的近況，會議期間與他亦有溝通。

習近平在論壇提出支持高質量共建「一帶一路」的八項行動，李家超稱將為香港帶來更多發展機遇和空間，他和代表團對此都感到振奮，本港將把握好「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，積極為推動「八項行動」貢獻。

另外，李家超表示出席活動期間，見到過去外訪時曾見面的外國政商界領袖，並認識了一些新朋友，包括埃及和黑山的領導等。他預告日後會繼續外訪，以便向其他地方介紹本港優勢，首選是東盟國家，其他如中東、歐洲國家等亦有計劃。

強調一向重視與歐洲貿易

李家超強調歐洲是重要市場，港府一向都非常重視與歐洲的貿易，又指今年在不同場合與歐洲總領事和歐盟代表溝通時，雙方在共同發展經濟和開拓貿易方面均有共同意願。

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