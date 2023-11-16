將檢討建築物條例 孫玉菡︰擬增罰則

政府今年4月修例提高職安健罪行罰則，但近日接連發生多宗致命工業意外。勞工及福利局孫玉菡指，已增加突擊巡查高風險的地盤工作次數，無計劃進一步修訂職安健條例。但未來一年將檢討建築物條例，針對涉及嚴重事故的承建商，考慮延長停牌期限及提高罰款。

昨日立法會大會上，勞聯勞工界議員周小松質疑政府巡查成效，指「勞工督察每次去到地盤入口，已有對講機通知內部，所有爬高、沒戴安全帶及安全帽的，全部已下來。」

孫玉菡回應指，勞工處會採取定期和突擊方式巡查，並增加風險高的地盤次數，近期吊運工程風險增加，亦安排相關巡查，但指「工友都要明白，性命是自己的」，工友也要注意和遵守安全指引。現行職安健法例已涵蓋不同持責者，清楚說明各持份者法律責任，故沒有必要進一步修訂。