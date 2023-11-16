熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-16 04:31:52
日報

將檢討建築物條例 孫玉菡︰擬增罰則

分享：
工業意外

孫玉菡指，近期吊運工程風險增加，安排相關巡查。(資料圖片)

政府今年4月修例提高職安健罪行罰則，但近日接連發生多宗致命工業意外。勞工及福利局孫玉菡指，已增加突擊巡查高風險的地盤工作次數，無計劃進一步修訂職安健條例。但未來一年將檢討建築物條例，針對涉及嚴重事故的承建商，考慮延長停牌期限及提高罰款。

昨日立法會大會上，勞聯勞工界議員周小松質疑政府巡查成效，指「勞工督察每次去到地盤入口，已有對講機通知內部，所有爬高、沒戴安全帶及安全帽的，全部已下來。」

孫玉菡回應指，勞工處會採取定期和突擊方式巡查，並增加風險高的地盤次數，近期吊運工程風險增加，亦安排相關巡查，但指「工友都要明白，性命是自己的」，工友也要注意和遵守安全指引。現行職安健法例已涵蓋不同持責者，清楚說明各持份者法律責任，故沒有必要進一步修訂。

他補充指，屋宇署去年底調整程序，如果註冊承建商涉及致命工業事故，在未被定罪下，註冊續期申請亦可被拒絕。未來一年檢討建築物條例，包括簡化轉介予紀律委員會的程序，加快處理個案，同步檢控和紀律處分。

發展局長甯漢豪指，目前工務工程評審合約，會考慮承建商技術和安全表現，標書亦要交代安全規管計劃；另外「如果承建商發生過嚴重的安全事故，令其季度報告失分，累積到某地步，亦會影響其參與政府其他工程投標資格。」

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受