將藍隧道兩過海新線今起投運 復刻新巴行694S路線

將軍澳藍田隧道及跨灣連接路今日開通第100日，兩條經將藍隧道的過海巴士路線694S及690S今起投入運作，分別來往調景嶺至小西灣及坑口至中環，當中694S將是城巴新巴7月合併前，最後一條新開路線。城巴新巴今起啟動一系列「光榮告別新巴」活動，當中復刻新巴成立初期車身設計巴士，暫將行駛694S。有培訓駕駛694S的資深車長透露，新路線不但快捷，沿途更可一睹跨灣連接路風景，相信可使乘客更精神地開展一天的工作。

城巴新巴將於7月合併，之後新巴此品牌將消失。而由新巴獨營的最後一條新開路線694S將經將藍隧道及東隧來往調景嶺和小西灣，由城巴及九巴聯營的690S則往返坑口和中環。兩條新路線全程行車時間分別約80分鐘及63分鐘。694S及690S會於周一至五早上及傍晚繁忙時間提供服務，全程車費分別為15.9元和16元。

訓練車長駕駛694S線的資深新巴車長黃池仔表示，新路線與原來的694線「一個行東一個行西」，服務不同地區乘客。而新線過海更快捷，約15分鐘已到達港島東，沿途更可一睹跨灣連接路風景，「個人都精神啲咁返工」。

服務香港25載的新巴，成立初期車身有橙色、綠色「波浪紋」特色設計，新巴踏入倒數階段。城巴新巴今起啟動一系列「光榮告別新巴」活動，包括新巴重新在現役巴士噴上橙色併綠色波浪紋車身圖案，排首批共兩輛復刻版率先於今日行走694S。新巴指共4輛復刻巴士將陸續推出，主要行走過海、將軍澳及西九龍路線。