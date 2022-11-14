將藍隧道及將軍澳跨灣大橋12月11日通車 將軍澳隧道同日起免收費

將軍澳至藍田隧道（將藍隧道）及將軍澳跨灣連接路（跨灣連接路）將於12月11日（周日）通車，以完善運輸網絡，便利市民出行。運輸及物流局發言人表示，將藍隧道及跨灣連接路開通後，將可提供新的道路往來將軍澳和觀塘以及東區海底隧道，於早上繁忙時段往來日出康城和觀塘市中心的行車時間最多可縮減約20分鐘。

將藍隧道是連接將軍澳和市區一條新的主幹道路，全長約3.8公里，其中約2.2公里為隧道，東面接駁跨灣連接路和寶順路，西面連接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路。將藍隧道為現有的將軍澳隧道提供替代路線，開通後可分流往來將軍澳的交通。除了有助應付將軍澳持續發展帶來的交通需求，亦為豁免將軍澳隧道收費提供契機。政府會於將藍隧道及跨灣連接路通車當日起，豁免使用將藍隧道及將軍澳隧道的收費，方便市民出行。

跨灣連接路全長1.8公里 大橋上設觀景台

將軍澳跨灣連接路全長約1.8公里，其中約1公里為海上高架橋，連接將藍隧道與日出康城旁的環保大道。跨灣連接路是香港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋。除了可分流環保大道的車輛，海上高架橋將與將軍澳海濱單車徑連接，組成全長5公里的沿海環迴單車徑，橋上亦設有觀景台，可供市民欣賞將軍澳灣及東邊水道的美景。

土木工程拓展署及其承建商正進行最後階段的工作，包括進行系統最後測試及相關演練工作，以及將軍澳隧道豁免收費的安排。土木工程拓展署亦正與不同部門及隧道管理公司為開通相關路段作好準備。