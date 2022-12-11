將藍隧道通車 九巴城巴新巴增開路線(附轉乘資訊)

96線途經大老山隧道轉車站，乘客可以優惠價轉乘逾35條九巴路線，前往沙田市中心、大圍、馬鞍山及北區，範圍遍及整個新界東；而290E線途徑的黃大仙轉車站和新設立的彩虹‧牛池灣轉車站和大窩口轉車站，接駁合共逾70條九巴及龍運路線，前往新界及大嶼山。持「九巴月票」的乘客更可以每日搭十程。

城巴新巴料巴士路線繁忙時間減5至7分鐘

城巴新巴指，將藍隧道預計分流後將縮減將軍澳隧道巴士路線繁忙時間行車時間達5至7分鐘。而「康城快線」790及795號線將於明日投入服務，前往彌敦道一帶及油尖旺各區預計僅需25分鐘，較鐵路需40分鐘及轉乘至少兩次，以及途經將軍澳南的現有巴士路線所需約45至55分鐘大為縮短。

城巴新巴指，現時營辦22條路線經將軍澳隧道前往九龍市區、港島、沙田、東涌及直達機 場等地，過去多年由於將軍澳隧道超出設計的車流量，令各路線於繁忙時間的行車時間 較非繁忙時間長約6至10分鐘。預計將藍隧道將帶來有效的分流作用，而行駛將軍澳隧道的路線車程平均將縮減約5至分鐘，使巴士成為鐵路以外，具吸引力的公共 交通選擇。