將藍隧道｜九巴開3新線新巴城巴2線 直達科學園尖沙咀旺角

將軍澳至藍田隧道(將藍隧道)及將軍澳跨灣連接路將於下月11日通車，巴士公士相繼宣布會開辦新線路，其中九巴開辦3條將藍隧道快線，分別往大埔工業邨、荃灣西、長沙灣，當中往大埔快線途徑科學園。城巴新巴亦宣布開辦兩條新線路，分別往尖沙咀及旺角，初期於繁忙時間提供服務。

九巴開3條將藍隧道快線

九巴3條線分別為全新96線，穿梭將軍澳康盛花園及大埔工業邨，經將藍隧道、大老山隧道科學園、大埔中心、太和及大埔工業邨，全程收費9.5元。另外2線分別為290E線，穿梭將軍澳工業邨及荃灣西站，以及298X線穿梭坑口北(將軍澳醫院)及長沙灣(甘泉街)，收費分別為11.3元及12.2元。

城巴新巴790及795線直達尖沙咀旺角

城巴新巴則有790及795號全新康城快線，直達尖沙咀及旺角。城巴新巴表示，初時僅於繁忙時段提供服務，但正計劃未來按客量將路線提升為全日服務。商務總監吳義君指，對將藍隧道及跨灣連接路即將通車感到十分興奮，相信可顯著縮短來往將軍澳及九龍市區的行車時間，康城快線將為為前往港島、九龍及新界的乘客提供更直接及舒適的選擇及體驗。他相信配合明年政府接管西區海底隧道，政府有機會重新平衡各路車流，緩解擠塞、減少私家車流量並鼓勵市民使用公共交通網絡。

九巴及城巴新巴表示，將於將藍隧道通車後，在首個工作天，即12月12日正式開辦相關路線服務。