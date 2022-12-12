將藍隧道｜今早拖走1違泊車發15張告票　羅淑佩：加設指示牌提醒往九龍毋須轉線

將軍澳藍田隧道通車後首個工作天，今日(12日)早上交通大致暢順，而困擾區內居民多年的將軍澳隧道塞車問題亦「一朝消失」。運輸署長羅淑佩在一個電台節目表示，隧道通車後的交通狀況較預期好，大致暢順，但指今日早上6時至7時將藍隧道和將軍澳隧道的總流量，較將軍澳隧道上周同一時段的車流少，直至早上7時至8時車流輕微增加，預料隧道的使用情況要在幾星期後才會穩定。

將藍隧道九龍出口加設指示牌雙白線

羅淑佩又說，運輸署方昨日留意到將藍隧道九龍出口有較多車輛切線，原因可能是現場路牌指示，一邊行車線前往茶果嶺，另一邊行車線前往九龍東，令司機誤以為只有一條行車線前往九龍。她稱，運輸署昨晚已加設指示牌，並增設雙白線，提醒前往九龍的駕駛人士毋須轉線。新隧道通車初期，駕駛人士或需時適應，羅淑佩指警方會在隧道一帶嚴厲執法，今日(12日)早上已於茶果嶺道拖走一輛違例停泊的車，並向15名阻塞交通的駕駛人士發出定額告票。