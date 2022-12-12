將藍隧道 啟用即塞車 今早大受考驗

將軍澳跨灣大橋及將藍隧道昨正式啟用，大批駕駛人士趁假期試行新路，並即現大塞車，運輸署一度呼籲駕駛者改用其他道路，並預計今早會非常繁忙。有試新路的駕駛者認為道路指示不夠清晰，亦有不少司機疑未熟習路線，在隧道口急停切線，險象環生。至於跨灣大橋附設的行人路及單車徑，就吸引不少市民逼爆打卡。 攝：陳奕釗 首批車輛昨早8時由警方開路，率先駛入跨灣大橋往調景嶺方向。特首李家超表示，對將藍隧道首日運作大致順暢，市民積極使用感到欣慰。隨著將藍隧道啟用，將軍澳隧道昨起豁免收費，運輸及物流局長林世雄昨表示，有信心將藍隧道可分擔將軍澳隧道三至四成車流，早上繁忙時間往來日出康城及觀塘市中心，行車時間料最多可縮短20分鐘。

駕駛者憂誤入巴士站突切線 新開通的路段全長3.8公里，約2.2公里是隧道，雙程雙線行車，連接九龍東一帶。由將軍澳工業邨或康城駕車上橋通往將藍隧道，只有慢線可以通往東隧過海，但駕駛者只能在入隧道前幾百米才看到路牌提示，有市民表示，指示牌不夠清晰，看漏一個路牌已經太遲。此外，隧道口地面標示有兩條行車線往九龍，但不少駕駛者以為左線會駛入巴士站範圍，因而突然在影線切線，甚至停下來，險象環生。 至於油塘茶果嶺道通車前，外界已估計是塞車黑點，昨中午過後該迴旋處塞車不斷，期間有私家車輕微碰撞，龍尾延伸至觀塘偉業街，運輸署一度呼籲駕駛者改用其他道路。駕駛人士若想選用新路段，最好留意現場路牌，因為部分手機導航地圖，仍然未趕及更新新幹道資料。運輸署表示，今日首個工作天，預計早上將藍隧道會非常繁忙，呼籲駕駛者可選用其他合適道路，市民要留意相關交通及公共運輸安排。當局指會在寶邑路調校燈位，確保交通暢順，亦會在茶果嶺道加強對違例停泊的執法。