將藍隧道 啟用即塞車 今早大受考驗

將軍澳跨灣大橋及將藍隧道昨正式啟用，大批駕駛人士趁假期試行新路，並即現大塞車，運輸署一度呼籲駕駛者改用其他道路，並預計今早會非常繁忙。有試新路的駕駛者認為道路指示不夠清晰，亦有不少司機疑未熟習路線，在隧道口急停切線，險象環生。至於跨灣大橋附設的行人路及單車徑，就吸引不少市民逼爆打卡。
攝：陳奕釗
首批車輛昨早8時由警方開路，率先駛入跨灣大橋往調景嶺方向。特首李家超表示，對將藍隧道首日運作大致順暢，市民積極使用感到欣慰。隨著將藍隧道啟用，將軍澳隧道昨起豁免收費，運輸及物流局長林世雄昨表示，有信心將藍隧道可分擔將軍澳隧道三至四成車流，早上繁忙時間往來日出康城及觀塘市中心，行車時間料最多可縮短20分鐘。
駕駛者憂誤入巴士站突切線
新開通的路段全長3.8公里，約2.2公里是隧道，雙程雙線行車，連接九龍東一帶。由將軍澳工業邨或康城駕車上橋通往將藍隧道，只有慢線可以通往東隧過海，但駕駛者只能在入隧道前幾百米才看到路牌提示，有市民表示，指示牌不夠清晰，看漏一個路牌已經太遲。此外，隧道口地面標示有兩條行車線往九龍，但不少駕駛者以為左線會駛入巴士站範圍，因而突然在影線切線，甚至停下來，險象環生。
至於油塘茶果嶺道通車前，外界已估計是塞車黑點，昨中午過後該迴旋處塞車不斷，期間有私家車輕微碰撞，龍尾延伸至觀塘偉業街，運輸署一度呼籲駕駛者改用其他道路。駕駛人士若想選用新路段，最好留意現場路牌，因為部分手機導航地圖，仍然未趕及更新新幹道資料。運輸署表示，今日首個工作天，預計早上將藍隧道會非常繁忙，呼籲駕駛者可選用其他合適道路，市民要留意相關交通及公共運輸安排。當局指會在寶邑路調校燈位，確保交通暢順，亦會在茶果嶺道加強對違例停泊的執法。
市民興奮逼爆大橋打卡
跨灣大橋全長1公里，連接將軍澳的東岸及西岸，是全港首條同時設行車道、行人路及單車徑的高架橋，不少居民及單車友十分雀躍上橋「飲頭啖湯」。有將軍澳居民表示期盼了25年，開心終於見到大橋人車共行；有市民就讚賞大橋「像一對蝴蝶翅膀，非常漂亮」，又指在橋上步行十分舒服，「雖然風很大，但走得很開心。」基於安全理由，單車徑及行人路在惡劣天氣或強風下會封閉，車輛時速限制會由80公里減至50公里。
今起新增5條專營巴士線
另外，九巴新開3條巴士線，將前往大埔工業邨、荃灣及長沙灣。至於城巴新巴，就新增2條巴士線來往將軍澳至尖沙咀及長沙灣，車程較現有路線縮短約20至30分鐘。不過有關路線暫時只於上下班繁忙時間服務，料觀察2至3個月後再調整或增加路線。