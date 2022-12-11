將藍隧道｜方國珊批路牌指示模糊易誤導　憂行錯路司機釀危險

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今日(11日)通車，西貢區議員方國珊早上成為首批試用新路的駕駛者之一，感到非常開心，惟發現多項問題值得跟進，包括道路標記和路牌指示模糊、易造成誤導，以及道路樽頸位、車速限制等。
憂司機近藍田交匯處亂切線
駕駛者沿將藍隧道往九龍方向，駛至近藍田交匯處的迴旋處時，轉左和右分別可前往油塘、港島東，以及觀塘、觀塘繞道等。
方國珊在社交網站表示，相關路牌只在迴旋處前數十米豎立，憂慮駕駛者易因而胡亂切線和造成危險，又稱實際上在迴旋處前仍可轉換行車線。她建議，應可再新增更多指示，又稱駕駛者即使錯誤前往東隧，亦可經行政大樓通道折返。
按圖即睇日出康城一帶往九龍方向
「將軍澳東」實指日出康城及工業邨
至於由茶果嶺往將軍澳方向，方國珊稱路牌上的「將軍澳東」，實際是指日出康城和將軍澳工業邨，認為市民未必習慣和理解「將軍澳東」的指示，初期或致駕駛者行錯路。她又稱，將藍隧道車速限制為時速80公里，惟入隧道前上限僅時速50公里，擔心會造成擠塞。方國珊又稱，將藍隧道或受東區海底隧道車龍影響，引致擠塞，她比較關注有關情況。
按圖即睇由茶果嶺出發往將軍澳方向
建議大橋適當位置增設洗手間
另一方面，方國珊指將軍澳跨灣大橋全長1.8公里，近日收到街坊要求在兩端或適當位置增設洗手間，方便人有三急的司機和行人。她並指出，車主在橋上需要求助時，較難準確報出自己身處大橋哪個位置，希望可以提供便捷的定位方式便於車主求助。同時，她亦收到街坊反映，橋上有螺絲位未有安裝扭實，恐造成危險。