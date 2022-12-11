熱門搜尋:
C觀點 世界盃 江澤民 馬斯克 姜濤 朗譽 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2022-12-11 17:28:46

將藍隧道｜方國珊批路牌指示模糊易誤導　憂行錯路司機釀危險

分享：
方國珊成為首批試用新路的駕駛者，事後指出多項需改善問題。(方國珊FB)

方國珊成為首批試用新路的駕駛者，事後指出多項需改善問題。(方國珊FB)

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今日(11日)通車，西貢區議員方國珊早上成為首批試用新路的駕駛者之一，感到非常開心，惟發現多項問題值得跟進，包括道路標記和路牌指示模糊、易造成誤導，以及道路樽頸位、車速限制等。

憂司機近藍田交匯處亂切線

駕駛者沿將藍隧道往九龍方向，駛至近藍田交匯處的迴旋處時，轉左和右分別可前往油塘、港島東，以及觀塘、觀塘繞道等。

方國珊在社交網站表示，相關路牌只在迴旋處前數十米豎立，憂慮駕駛者易因而胡亂切線和造成危險，又稱實際上在迴旋處前仍可轉換行車線。她建議，應可再新增更多指示，又稱駕駛者即使錯誤前往東隧，亦可經行政大樓通道折返。

按圖即睇日出康城一帶往九龍方向

將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為環保大道近環澳路及將藍公路入口。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為環澳路近將藍公路入口。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為將藍公路。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為將藍公路。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為將藍公路。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為將藍隧道入口。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為將藍隧道。(陳奕釗攝)

「將軍澳東」實指日出康城及工業邨

至於由茶果嶺往將軍澳方向，方國珊稱路牌上的「將軍澳東」，實際是指日出康城和將軍澳工業邨，認為市民未必習慣和理解「將軍澳東」的指示，初期或致駕駛者行錯路。她又稱，將藍隧道車速限制為時速80公里，惟入隧道前上限僅時速50公里，擔心會造成擠塞。方國珊又稱，將藍隧道或受東區海底隧道車龍影響，引致擠塞，她比較關注有關情況。

按圖即睇由茶果嶺出發往將軍澳方向

將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為藍田交匯處。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為藍田交匯處。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為藍田交匯處。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為藍田交匯處。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為藍田交匯處。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為將藍隧道入口。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為將藍公路。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為將藍公路。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，圖為將藍公路。(陳奕釗攝)

建議大橋適當位置增設洗手間

另一方面，方國珊指將軍澳跨灣大橋全長1.8公里，近日收到街坊要求在兩端或適當位置增設洗手間，方便人有三急的司機和行人。她並指出，車主在橋上需要求助時，較難準確報出自己身處大橋哪個位置，希望可以提供便捷的定位方式便於車主求助。同時，她亦收到街坊反映，橋上有螺絲位未有安裝扭實，恐造成危險。

將藍隧道及跨灣連接路啟用首日　大批市民上橋參觀

將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝) 將藍隧道和將軍澳跨灣連接路12月11日通車，不少市民趁首日參觀大橋。(陳奕釗攝)
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受