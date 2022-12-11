將藍隧道｜方國珊批路牌指示模糊易誤導　憂行錯路司機釀危險

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路今日(11日)通車，西貢區議員方國珊早上成為首批試用新路的駕駛者之一，感到非常開心，惟發現多項問題值得跟進，包括道路標記和路牌指示模糊、易造成誤導，以及道路樽頸位、車速限制等。

憂司機近藍田交匯處亂切線

駕駛者沿將藍隧道往九龍方向，駛至近藍田交匯處的迴旋處時，轉左和右分別可前往油塘、港島東，以及觀塘、觀塘繞道等。

方國珊在社交網站表示，相關路牌只在迴旋處前數十米豎立，憂慮駕駛者易因而胡亂切線和造成危險，又稱實際上在迴旋處前仍可轉換行車線。她建議，應可再新增更多指示，又稱駕駛者即使錯誤前往東隧，亦可經行政大樓通道折返。

按圖即睇日出康城一帶往九龍方向