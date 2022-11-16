將藍隧道｜李世榮稱開通或「雷聲大雨點少」 質疑可否緩解將軍澳隧道擠塞情況

連接將軍澳和東九龍的將藍隧道及全港首條結合車道、單車徑和行人路的將軍澳跨灣連接路將於下月11日早上8時正式通車，運輸署預計，通車後可為現有使用將軍澳隧道的車輛起到三至四成分流作用。新界東南立法會議員李世榮今早（16日）接受電台訪問時形容，將藍隧道開通可能只是「雷聲大、雨點少」，因為原有行走將軍澳隧道的巴士線未抽調改往將藍隧道，而只是新增行走將藍隧道的巴士線，質疑是否可以緩解將軍澳隧道的擠塞情況。



李世榮表示，預計將藍隧道開通後，往茶果嶺方向會有樽頸位置，可能出現擠塞，有需要改善相關道路及打擊違泊車輛。他又說，由於將藍隧道內行車線有分叉，分別前往東隧或茶果嶺方向，署方需要多教育駕駛者，在入隧道前要決定行車線，以免因為轉線而有交通意外。

張美雄：相信通車後可以分流到一半車輛

另外，西貢區區議員張美雄亦在同一節目說，估計較保守可以分流到三至四成車輛，在將藍隧道使用一段時間後，相信可以分流到一半車輛。他說，將軍澳及西貢約有50萬人口，現時要經將軍澳隧道往九龍或港島，繁忙時間會擠塞半小時以上，認為將藍隧道通車後，將軍澳南的居民可以使用新隧道，而在坑口及寶琳等將軍澳北的居民，則可以繼續使用將軍澳隧道。