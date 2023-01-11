將藍隧道｜通車滿一個月　平日分流未達三成預期

將軍澳—藍田隧道去年12月11日通車，至今日(11日)剛滿一個月。政府在將藍隧道通車前，預期啟用新路可分流將軍澳隧道約三、四成車流，但最新數據顯示，將軍澳隧道兩個方向平日車流減少9%至22%，將藍隧道同期則分流到15%至29%車輛。 周末及紅日分流效果較明顯 運輸及物流局局長林世雄今日(11日)書面回覆議員質詢，披露將藍隧道通車前30日至通車後20日的將軍澳隧道車流數據，顯示早上7時至晚上9時往九龍方向，將藍隧道可分流22%至29%車流、往將軍澳方向分流15%至25%，同期將軍澳隧道的車流往九龍減少9%至22%、往將軍澳減少13%至22%。 至於周末和公眾假期，將藍隧道分流效果較平日明顯，來回方向能分流19%至34%車流，將軍澳隧道同期車流減少8%至34%。 按圖即睇日出康城一帶往九龍方向

將軍澳隧道公路及環保大道擠塞改善 林世雄表示，運輸署在將藍隧道通車後，一直密切檢視其分流效用，初步觀察將軍澳隧道公路及環保大道往將軍澳隧道方向，在繁忙時間的擠塞情況有顯著改善，過往在有關道路和其連接路的車龍已大為縮短。 將藍隧道通車後，茶果嶺道及偉業街、偉發道路口的車流有所增加，但林世雄指交通運作仍大致暢順，在該路口新增往觀塘繞道的專屬行車線，亦能發揮交通分流效用，運輸署會繼續密切留意將軍澳和觀塘區相關道路的車流變化。 按圖即睇由茶果嶺出發往將軍澳方向