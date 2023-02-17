將藍隧道｜運輸及物流局：將藍隧道開通後 將軍澳隧道車龍大幅縮短

將軍澳—藍田隧道去年12月11日起開通，首月繁忙時間錄得每小時932至1,051架次車流，不足設計流量2,800架次的一半。運輸及物流局指，將藍隧道平日和周末或公眾假期日間，平均分流27%至28%由將軍澳前往九龍的車流，以及22%至26%由九龍前往將軍澳的交通流量，至於在周末或公眾假期傍晚繁忙時段，將藍隧道能夠分流31%往九龍方向的車流。運輸署指，將軍澳隧道車龍已大幅縮短，車速亦有提升，指隨著137發展區推展，將軍澳南運輸需求將會增加，相信將藍隧道使用量會持續上升。



另外，因應將藍隧道及跨灣連接路通車，運輸署去年12月中起新增5條新巴士路線，在繁忙時段往來將軍澳至大埔、荃灣和長沙灣等。運輸署指新路線運作暢順，最繁忙一小時載客率約為2成半至5成半，另外正與巴士公司研究，在下月試辦行走將藍隧道的過海隧巴特別班次，已大致敲定細節。