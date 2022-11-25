將訪非洲東盟說好法治故事　林定國：非不敢去歐美

律政司司長林定國接受傳媒訪問時表示，將在本港社區推廣法治觀念，但不只是談守法，惟無說清楚當中的比例，他希望能夠吸引市民興趣。他又說，明年會率領宣講團，出訪東盟、非洲等國家說好法治故事，強調並非不敢去歐美。

林定國接受《有線新聞》專訪時透露，明年會率團出訪東盟、非洲等國家說好法治故事，至於是否不敢去歐美，他坦言「梗係唔係」，指東盟、非洲等國家對香港的法律服務很有興趣，絕不等於不去歐洲或其他地方，強調有合適機會一定去，他最爭取的是有機會親自去溝通，大家面對面溝通。

指 《國安法》 具 凌駕性 原則盡量兼容《普通法》

他續稱，會在本港社區推廣法治觀念，但不僅是守法，守法是法治其中一個元素，他希望講法治時不要平鋪直敘，要說歷史背景、立法目的等，能夠吸引人興趣。他指市民有錯誤理解，過去不少人稱在某情況下違法是容許的，甚至視違法為爭取公義的方式，強調像「違法達義」這一類是不正確的。

林定國在訪問中又提及《國安法》，被問到《國安法》跟《普通法》制度條文可能有出入時，他解釋《國安法》草擬的原則盡量要兼容不同法律制度的差異，認真看不應該會有衝突，惟《國安法》有凌駕性。對於政府計劃在明年第三季推出法治教育領袖培訓計劃，招募社區團體參與，包括關愛隊等，他稱不一定要有法律背景，政府並非教人當律師，至於是否要誓效忠《基本法》，他指暫時沒有想到這問題。