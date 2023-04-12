將赴國安教育日活動開幕禮 夏寶龍訪港考察6日

港澳辦主任夏寶龍明日訪港考察6日，其間會出席全民國家安全教育日活動開幕典禮。港府熱烈歡迎和感謝夏寶龍來港考察，將作出一切適當安排，確保考察順利進行。消息指，夏寶龍行程十分緊密，抵港首日會與政府官員會面。有港區人大代表認為，新一屆政府上任將近一年，此行可讓中央政府視察新班子「功課做成點」，並反映對香港維護國家安全的重視。

港府昨日公布，身兼十三屆全國政協副主席的夏寶龍明日至下周二(18日)來港考察，其中周六(15日)早上會到灣仔會展出席「全民國家安全教育日」開幕典禮。當日會展在舉行開幕典禮後，緊接會有專題講座，內容包括當今國際形勢下的國安挑戰及應對、港區國安法與法治實踐等。

港府全力支持考察

消息指，夏寶龍抵港當日晚上將會見政府官員，翌日與政府舉行會議，周六出席開幕典禮後亦會在專題講座發言。特首李家超代表香港特區，熱烈歡迎和感謝夏寶龍來港考察，並指特區政府會作出一切適當安排全力支持，確保考察順利進行。

夏寶龍過往曾多次南下深圳，會見香港政府官員和各界人士等，去年本港第五波疫情期間，更有份在深圳主持「召開支援香港抗疫工作協調會」，協助解決由香港提出的援助請求。去年7月香港特區成立25周年，夏寶龍有隨國家主席習近平乘搭高鐵來港。今次將是港澳辦「升格」後夏寶龍首次訪港，早前有傳媒引述消息稱，他很大機會執掌新的中央港澳辦，繼續主管港澳事務。