將軍澳入境處新總部地盤天秤倒塌無傷亡 發展局勒令承建商做安全審核兩周交報告 (持續更新)

(更新︰22:17)建築署發言人表示，事發於9時45分，將軍澳至善街入境事務處總部工地一建築物頂部的一台起重機的吊臂運作期間突然緩緩下墜，並擱置在該建築物頂部外牆而停下。事故未有造成傷亡。

發言人指，政府十分關注此事故，已要求承建商及分判商即時暫停操作相關起重機，並圍封涉事起重機地點，以保障工人安全。事故發生後，建築署與發展局即時召見承建商管理層，要求交代事故，並商討跟進工作和改善措施。在工地視察及審視監察系統的片段後，初步懷疑事故與機件故障有關，建築署現正檢視起重機檢查及維修紀錄，並會繼續聯同勞工處進行詳細調查。

發言人稱，由於有關承建商涉及今年5月於同一地盤發生的一宗致命事故，發展局已勒令承建商即時安排獨立安全審核，在兩星期內提交報告。發展局審視報告後會按工務工程的採購和監管機制採取合適的跟進行動。發展局亦已要求工務部門加強巡查其轄下工務工程工地的同類型起重機。



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將軍澳唐賢街入境處新總部大樓地盤，今早約10時半有天秤倒塌，懸掛半空，暫時未知是否有工人受傷。有網民上載天秤倒塌，懸掛半空的相片到Facebook群組，可見天秤位於地盤高處，搖搖欲墜。

地盤5月曾發生致命工業意外

入境處新總部大樓地盤今年5月，亦曾發生過致命工業意外，當時地盤內一個約2米高的升降機支架平台，突然倒塌。一名48歲姓莊男燒焊工人，事發時正負責拆卸涉事工作台，及切割下方的固定支架，惟期間工作台突然倒塌慘被壓住。消防員及工人合力將被困工人救出，他頭、背及腳部受傷昏迷，被送往將軍澳醫院搶救，惟其後證實不治。

涉事地盤為興建中入境處新總部大樓地盤，由建築署負責，總承建商為協興工程，計劃原定於2023年竣工，並於2024年分階段啟用。翻查資料，工程包括一幢樓高17層設有南、北兩翼的主大樓、一幢樓高16層的保安大樓及一層地庫停車場，總建築面積約為139,327平方米。